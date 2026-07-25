Ameliano recibe a Nacional en su Fortaleza

El compromiso será dirigido por Blas Romero, con la asistencia de Julio Aranda y Nadia Weiler, mientras que Mario Díaz de Vivar estará a cargo del VAR.

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La V Azulada, dirigida por Roberto Nanni, intentará iniciar con el pie derecho un semestre en el que aspira a consolidarse nuevamente entre los principales animadores del certamen. Tras finalizar en el cuarto puesto del torneo Apertura y tomar distancia de la zona de descenso, el conjunto villetano buscará mantener su regularidad e ilusionarse con la pelea por el título.

Para reforzar el plantel llegaron Marcelo Camargo, Luis Ortiz, Richar Torales y Édgar Páez, quienes se perfilan como alternativas importantes para afrontar el campeonato.

En la vereda de enfrente, Nacional, bajo la conducción técnica de Víctor Bernay, inicia un nuevo desafío con el objetivo de dar un paso más luego de culminar como vicecampeón del Apertura. Además de luchar por el Clausura, la Academia también tiene entre sus prioridades realizar una destacada campaña en la Copa Paraguay.

El elenco tricolor incorporó para este segundo semestre a Jordan Santacruz, Ángel Cardozo Lucena y Rodrigo Melgarejo, con la intención de potenciar un plantel que buscará ser protagonista.

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El encuentro se disputará desde las 18:30 en el estadio La Fortaleza de Villeta y contará con la transmisión de ABC Cardinal AM 730.