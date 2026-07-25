Ameliano y Nacional inician el Clausura con un apretón de manos en Villeta

Sportivo Ameliano prolongó el buen nivel futbolístico mostrado durante el primer semestre a este inicio de campeonato, asumiendo el control total del trámite frente a Nacional. Con una circulación dinámica y la conducción creativa de Valentín Larralde en la zona medular, la escuadra local impuso condiciones y obligó a su rival a replegarse en su campo, apostando exclusivamente a transiciones rápidas de contragolpe.

La insistencia de la “V” Azulada por quedarse con la victoria se reflejó en constantes avances. El primer aviso llegó mediante una jugada iniciada en la medular, donde Valentín Larralde habilitó a Fabián Franco. El lateral superó la marca de Juan Sebastián Vargas con un preciso control orientado; aunque el posterior despeje defensivo de Gastón Benítez lo favoreció en el rebote, Franco continuó su carrera al área, y en zona de impacto sacó un remate de derecha que se marchó por encima del travesaño.

Antes de cumplirse los treinta minutos, un saque de banda ofensivo ejecutado por Franco encontró libre a Walter Rodríguez en el borde del área. Sin oposición, sacó un potente disparo a media altura que exigió al arquero Santiago Rojas, quien logró contener el balón recostándose sobre su costado izquierdo. Poco después, Luis Ayala recibió el esférico en zona de peligro y, mediante una bicicleta, fabricó el espacio necesario para sacar el derechazo, que se filtró entre las piernas de Coronel, obligando a Rojas a lucirse nuevamente con una gran estirada hacia su lado derecho.

Apenas comenzado el complemento, el equipo dirigido por Roberto Nanni vio recompensada su insistencia al romper el cero en el marcador. La jugada nació de una destacada acción colectiva que culminó con una proyección ofensiva del lateral Fabián Franco, quien, ubicado en tres cuartos de cancha sobre el sector derecho, envió un centro preciso entre Juan Feliú y Mauro Coronel. El envío encontró solo a Richar Torales, quien conectó un certero cabezazo para colocar el balón junto al poste derecho, dejando sin reacción a un estático Santiago Rojas.

Tras adelantarse en el marcador, la “V” azulada intentó jugar con la desesperación de Nacional, que sin embargo encontró el empate ganando una segunda pelota tras un tiro de esquina despejado por el fondo local, que tuvo la peinada de Mauro Coronel direccionado hacia Julio González, quien cuando se preparaba para rechazar fue madrugado por Orlando Gaona Lugo, este con un puntín cedió el gol a Hugo Adrián Benítez que sometió a Ángel Sánchez, con una definición al costado izquierdo del guardameta.

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Tras la igualdad, la sensación general fue que ambos conjuntos prefirieron no asumir riesgos innecesarios; no obstante, Sportivo Ameliano generó nuevas oportunidades para dejar los puntos en casa. La primera ocasión llegó por intermedio de Estivel Moreira, quien sacó un derechazo desde la medialuna que se perdió desviado muy cerca del poste derecho de Santiago Rojas. Posteriormente, Richar Torales desaprovechó una chance tras un fallo de coordinación entre “Kili” y Gastón Benítez; ya visiblemente agotado, remató alto y desviado con el arco completamente desguarnecido desde una posición sesgada.