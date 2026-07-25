Recoleta y San Lorenzo abren la jornada sabatina, con realidades opuestas

El “Canario”: a sostener el sueño sin sus piezas clave

El elenco que sigue teniendo en el comando al bueno de Jorge González Frutos encarará esta fecha inaugural del Clausura tras destacarse en el primer semestre de la temporada. El equipo logró sostener con éxito la doble competencia, logrando la épica de situarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana en su histórica primera incursión internacional.

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El “Canario” necesita mejorar sus números respecto al Apertura para acercarse a su objetivo de volver a asegurar una plaza internacional mediante la tabla acumulativa. Sin embargo, esta vez deberá hacerlo sin su pieza ofensiva más importante: Allan Wlk, quien comandó la tabla de artilleros del Apertura junto con el liberteño Lorenzo Melgarejo, campaña que le valió su transferencia a Lanús de Argentina, actual campeón de la Copa Sudamericana. Además, el equipo sufrió la partida del talentoso Junior Noguera, quien se marchó al Águilas Doradas de Colombia.

El “Rayadito”: a aferrarse al milagro de la permanencia

En la otra cara de la moneda está el Sportivo San Lorenzo. El recién ascendido viene de un Apertura para el olvido, quedando en el último lugar tanto de la tabla de posiciones como en la de promedios. La soga al cuello aprieta, pero el entrenador Troadio Duarte y sus muchachos no se rinden. Para salvar la categoría y mantenerse en la élite del fútbol paraguayo, el "Rayadito" ya no tiene margen de error: necesita firmar una campaña prácticamente de campeón para obrar el milagro de la permanencia.