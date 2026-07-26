Olimpia-Libertad, el plato fuerte de la primera fecha en el Defensores

El Decano, con su chapa de campeón, pone en marcha la defensa del título

El conjunto franjeado pone en marcha la defensa de la corona obtenida en el Torneo Apertura. Bajo la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez, el plantel asume el protagonismo del semestre con la chapa dorada de campeón en el pecho y una planificación diseñada para sostener la exigencia en todos los frentes. Para potenciar la base campeona, el club concretó fichajes puntuales, como el arribo del delantero argentino Braian Romero y la presencia del mundialista neozelandés Tim Payne. A esto se le suma la incorporación del lateral izquierdo chileno Esteban Matus, cuya llegada se encuentra totalmente encaminada.

Lea más: Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

La plantilla recupera además a varios valores que cumplieron con destacados ciclos a préstamo, ganándose con creces el derecho de integrar el grupo principal. Además de la imperiosa misión de retener el título a nivel local, el horizonte franjeado contempla los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde aguarda al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente de Medellín, sin descuidar la Copa Paraguay, trofeo que el club conquistó por única vez en su tercera edición durante el año 2021. No obstante la renovación, la estructura sufrió salidas de consideración en su columna vertebral, destacándose las partidas del volante Hugo Quintana y del delantero Adrián Alcaraz.

El Gumarelo unicia un ciclo nuevo, con la urgencia de protagonismo

En la vereda opuesta, Libertad transita un escenario radicalmente opuesto al de su rival, obligado a dar un giro de timón. La institución de Tuyucuá inicia un ciclo completamente renovado bajo la conducción técnica de Nelson Haedo Valdez, que tendrá siu primera experiencia al frente de un plantel de primera, tras su formación en Europa. El primer semestre dejó al Gumarelo relegado a la mitad de la tabla en el torneo doméstico, muy lejos de la pelea por el título. A ello se sumó una decepcionante campaña en la Copa Libertadores, certamen en el que no logró puntuar en su grupo y quedó privado incluso del consuelo internacional de acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Lea más: Lorenzo Melgarejo: “Estamos obligados a ganar el Clausura”

Acostumbrado por peso propio a habitar generalmente los puestos de vanguardia en el fútbol paraguayo, el elenco albinegro está condicionado a pelear y conquistar este nuevo torneo. Para lograr la reconversión, la directiva sumó incorporaciones puntuales, sobresaliendo la llegada del creativo volante Agustín Manzur, el delantero Iván Ramírez Ferreira y el retorno del zaguero central Gilberto Flores. La reestructuración institucional también implicó el fin de etapas para referentes de prolongada estadía en el barrio Las Mercedes, desvinculando a piezas como el lateral Iván Ramírez Segovia, el defensor Diego Viera y el mediocampista Hugo Martínez.