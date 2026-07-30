San Lorenzo y Guaraní, con la perentoria necesidad de sumar

Para San Lorenzo, la misión es mantenerse en la máxima categoría de nuestro fútbol. Para Guaraní, es sostener el proyecto del técnico Ariel Galeano (29), para muchos aún verde para la conducción del Cacique.

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El enfrentamiento, correspondiente a la segunda fecha del campeonato Clausura, se pondrá en marcha a las 16:00, en el estadio Gunther Vogel.

El Rayadito viene de empatar 1-1 con Recoleta FC, en tanto que el Cacique llega tras caer contra el Sportivo Luqueño por 2-1.

A esta altura, la suerte de San Lorenzo en cuanto al promedio parece estar echada. Con su mala campaña en el torneo Apertura hipotecó su permanencia y para evitar su caída a la División Intermedia debería cumplir más o menos una campaña de campeón, contando con un plantel corto como para dar pelea a los grandes, que por lo general son los que se encuentran en la cima.

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En el torneo Apertura, Guaraní se impuso por 3-1 en la primera rueda, mientras que en la segunda San Lorenzo brindó la sorpresa al ganar por 1-0 en la Ciudad Universitaria.

Los entrenadores recurren a cambios. El orientador legendario recurre a modificaciones tácticas en busca de un mejor desempeño, mientras que Troadio Duarte tendrá una variante obligada, debido a la expulsión en la ronda anterior del argentino Carlos Daniel Meza.