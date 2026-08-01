Ariel Holan: “El equipo hoy tuvo fútbol, fue contundente y aprovechó las oportunidades”

El estratega argentino comenzó refiriéndose al peso anímico con el que cargaba el grupo tras los resultados adversos en el arranque del campeonato: “En los dos partidos anteriores, más allá de si jugamos mejor o peor, nos fuimos con una frustración muy grande porque no merecíamos perder ninguno de los dos partidos. Y sobre todo, los partidos de inicio de torneo tienen esas cosas: hay que evitar que pase eso y no lo pudimos hacer, teníamos una tristeza muy grande”.

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Asimismo, Holan profundizó en el esfuerzo diario de sus dirigidos durante la pretemporada y el compromiso asumido con la hinchada azulgrana, sin soslayar el exigente calendario internacional que se avecina: “Yo, sobre todo por los jugadores, porque hicimos una pretemporada muy dura, con mucho esfuerzo, teníamos una ilusión muy grande de empezar el torneo de una manera distinta, y muy mortificados estaban y los vi. Eso a mí me daba mucha tristeza porque sé el esfuerzo que hacen para que esas cosas no ocurran, y sobre todo por algo que es defraudar la ilusión del hincha, que viene con toda la expectativa, que hicimos una buena preparación, que tenemos que ahora enseguida jugar contra el equipo importante que vamos a jugar en Libertadores (Palmeiras), entonces todo eso mortifica mucho”.

El entrenador valoró la producción colectiva que derivó en la victoria ante los auriazules, señalando que este rendimiento sirve como un nuevo punto de partida para lo que resta de la temporada: “Y la verdad es que hoy es una alegría por ellos principalmente, por la gente en segundo lugar. Es una especie de reinicio del torneo que queremos competir y que queremos jugar de la manera para la cual se entrenan los chicos, y que estamos convencidos que podemos jugar. Así que creo que el equipo hoy tuvo fútbol, fue contundente, aprovechó las oportunidades, tuvimos muchas oportunidades, nos llegaron poco y fuimos delineando un muy buen triunfo”.