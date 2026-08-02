Matías Galarza llevó alegría a niños de Clínicas: “Recibí más de lo que vine a dar”

El futbolista Matías Galarza compartió en sus redes sociales una jornada solidaria que vivió junto a los niños internados en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde fue recibido con muestras de cariño y entusiasmo por parte de los pacientes y sus familiares.

En el video publicado por el albirrojo se observa la emoción de los niños al compartir con quien, para muchos de ellos, se convirtió en un ídolo tras su destacada participación en el Mundial con la Selección Paraguaya. Los familiares también valoraron la visita como un gesto positivo del futbolista.

Acompañado de su pareja, Galarza recorrió las salas, se tomó fotografías, firmó autógrafos y compartió momentos con los niños internados. Además, entregó juguetes a los pacientes, quienes se mostraron entusiasmados durante la actividad.

“Gracias por abrirme las puertas y permitirme aportar mi granito de arena. Me llevo el cariño, las sonrisas y el corazón lleno después de compartir con cada una de las familias. Fui a un lugar donde recibí mucho más de lo que vine a dar”, expresó el albirrojo en redes.

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Galarza espera definir su futuro a nivel de clubes

Mientras tanto, Matías Galarza continúa a la expectativa de definir su futuro a nivel de clubes, luego del destacado Mundial que realizó con la Albirroja, actuación que fortaleció su imagen entre los aficionados paraguayos y lo consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección del plantel nacional.