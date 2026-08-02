Olimpia vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Rubio Ñu juegan hoy el tercer capítulo del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.

Lea más: Olimpia, entre el estreno de Payne y la imperiosa necesidad de vencer a Rubio Ñu

El Decano de Pablo “Vitamina” Sánchez y el Albiverde de Felipe Giménez juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco en el barrio Sajonia con arbitraje de Blas Romero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.