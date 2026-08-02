Olimpia, entre el estreno de Payne y la imperiosa necesidad de vencer a Rubio Ñu

Probablemente este no sea el escenario ideal para el debut en Olimpia de Tim Payne, el lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda que pasó a la fama en el Mundial 2026 al pasar de ser el futbolista menos conocido a uno de los más famosos mediante la campaña (manija) de un influencer argentino.

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El duelo entre el Decano y Rubio Ñu, correspondiente a la tercera fecha del campeonato Clausura 2026, se disputará en el estadio Defensores del Chaco, a las 16:00.

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez perdió en la primera ronda contra Libertad, y en la segunda frente a Nacional, por lo que deberá emplearse a fondo contra el Laureado de Santísima Trinidad para enderezar su rumbo.

El Expreso debe mejorar su nivel para afrontar con fuerza la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama, marcado para el jueves 13 y el 20 del presente mes. El primer choque será en Río de Janeiro, a las 19:00.

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El rendimiento que pueda exhibir en nuestro medio Payne es toda una incógnita. En la Copa del Mundo demostró ser un voluntarioso lateral derecho. Hasta ahí.

En el torneo Apertura, en el que se consagró campeón Olimpia, fue empate sin goles con Rubio Ñu en la primera rueda, y victoria franjeada por 2-0 en la segunda, mediante el doblete de Carlos Sebastián Ferreira.

Para los dirigidos por Felipe Giménez, los puntos en disputa son de gran importancia, ya que se encuentran en la zona de descenso. Es más, con solo un punto conseguido de seis posibles en este certamen, la continuidad de “Felipep” en la Arboleda estaría en duda.