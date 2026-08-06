Fernando Escobar va al fútbol turco

Fernando Roberto Escobar Rodríguez (29 años) es un potente volante ofensivo devenido atacante de dilatada trayectoria en nuestro medio, compitiendo tanto en la máxima categoría como en la División Intermedia.

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Surgido en River Plate (el Kelito), militó igualmente en Sportivo San Lorenzo, Resistencia, Fernando de la Mora y Encarnación FC. Venía cumpliendo su segundo ciclo en el Triángulo rojo del “Bajo”, hasta que recibió una propuesta internacional que no dudó en aceptarla.

Escobar va a Turquía para militar en el Boluspor, club con sede en la ciudad de Bolu, que juega en el segundo nivel y cuenta con la orientación técnica del compatriota Daniel Farrar.

En el 2016 se produjo una confusión en cuanto a su documentación. El atleta argumentó que la fecha correcta de su nacimiento era el 17 de diciembre de 1997, mientras que la Asociación Paraguaya de Fútbol determinó que su documento original establecía que vino al mundo en el ‘96, por lo que dejaba de ocupar la plaza de juvenil en el club de la banda roja del barrio Mburicaó.

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Fernando tendrá ahora la posibilidad de demostrar sus condiciones en el fútbol turco, con el lógico deseo de ir escalando.