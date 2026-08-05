Cerro Porteño: Blas Riveros, con 6 partidos jugados de 31 posibles en el año

El departamento médico de Cerro Porteño reportó en la semana que Blas Miguel Riveros sufrió una rotura fibrilar que lo mantendrá fuera de las actividades normales por dos semanas aproximadamente.

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El lateral izquierdo itaugüeño, de 28 años, llegó al club popular a mediados del 2025 proveniente del argentino Talleres de Córdoba.

En ese ciclo disputó 25 partidos, anotó un gol y su aporte fue clave para la conquista del título del torneo Clausura, de la mano del uruguayo Jorge Bava, más la obtención del trofeo de la Supercopa Paraguay, que es un partido único y no se puede comparar con un campeonato largo.

Este 2026 se presenta adverso para el atleta surgido en Olimpia, con pasado europeo en Basilea de Suiza y Brondby de Dinamarca, perseguido por las lesiones.

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El Ciclón de Barrio Obrero lleva 31 presentaciones en el año, 22 del torneo Apertura, 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y 3 del campeonato Clausura. Blas Miguel estuvo presente solo en seis juegos (297 minutos en campo), con un gol anotado.

Riveros sufrió un “pinchazo” contra Luqueño (3-0) y fue sustituido por Guillermo Benítez. Cuenta con una rotura fibrilar de dos milímetros en el músculo posterior de la pierna izquierda.