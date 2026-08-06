Mathías Villasanti llega a 200 partidos con el Gremio

Fichado por el Gremio el 12 de agosto de 2021, procedente de Cerro Porteño, Mathías Villasanti (29 años) llegó a los 200 partidos con el club con sede en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Río Grande do Sul.

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El miércoles, el Tricolor gaúcho venció como local por 1-0 a Mirassol, con gran actuación del paraguayo, avanzando a los cuartos de final de la millonaria Copa Brasil.

Surgido en la cantera del Ciclón, “Villa” necesitaba espacio para demostrar sus estimables condiciones. En 2017 fue cedido al argentino Temperley, mientras que en 2018 pasó al Sportivo Luqueño, club en el que logró su consolidación profesional, retornando a “la mitad más uno”.

El 17 de agosto de 2025, durante un enfrentamiento entre Gremio y Atlético Mineiro, Mathías sufrió una lesión de consideración, la rotura de ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco lateral de la rodilla izquierda. Lamentablemente los tiempos de recuperación no dieron y tuvo que perderse la Copa del Mundo 2026.

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El mediocampista central acumula 51 partidos con la Albirroja, 30 en Eliminatorias, 14 en amistosos y 7 en Copa América.

Plenamente restablecido, Mathías Villasanti disfruta del fútbol en el Gremio, contando con el cariño y la admiración de su afición.