Palmeiras, rival de Cerro, perdió con Fortaleza, pero avanzó en Copa Brasil

Palmeiras clasificó a los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. El Verdão de los paraguayos perdió 3-2 con Fortaleza en la vuelta de los octavos, pero la goleada 3-0 en la ida el fin de semana, certificó el boleto a los paulistas con un global 5-3. Ramón Sosa y Mauricio fueron suplentes, mientras que Gustavo Gómez no fue convocado por lesión.

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Los dirigidos por Abel Ferreira, rivales de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, continúan firme en la triple competencia: lideran el Brasileirão con 47 puntos, 8 unidades más que Flamengo, segundo con 39 (un partido pendiente), accedieron a la serie de los 8 mejores del certamen nacional y medirán al Ciclón en el campeonato continental.

Los goles de Fortaleza 3-2 Palmeiras

Con más suplentes que titulares, el Alviverde comenzó perdiendo en el Castelão con el tanto de Juan Bautista Miritello a los 34 minutos. José López, más conocido como el Flaco López, empató a los 41′. Antes de finalizar el primer tiempo, Rodriguinho adelantó nuevamente al local a los 44. En la complementaria, Murilo marcó el 2-2 a los 61′ y Lucas Emanoel sentenció el 3-2 a los 88′.

Gustavo Gómez, ausente por lesión

Gustavo Gómez no formó parte de la convocatoria por una lesión muscular. El capitán de la selección paraguaya jugó por última vez el 29 de julio, en el triunfo 4-0 sobre Vitoria por la Serie A: arrancó de titular, pero fue reemplazado en el entretiempo. Por su parte, Ramón Sosa ingresó por Lucas Evangelista a los 55′, mientras que Mauricio estuvo en el banco de suplentes.

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Cerro vs. Palmeiras en Copa Libertadores

Cerro Porteño mide a Palmeiras en octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que enfrentó al Verdão en la fase de grupos, arranca la llave de visitante: el miércoles 12, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Nubank Parque de São Paulo. La revancha será una semana más tarde (miércoles 19), en el mismo horario, en La Nueva Olla.

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El ganador de la serie entre paraguayos y brasileños jugará en los cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Mirassol de Antonio Galeano (ex Cerro Porteño) y Liga de Quito de Rodney Redes (ex Guaraní y Olimpia). La próxima instancia del certamen internacional está fijada para el 8-10 de setiembre (ida) y 15-17 del mismo mes (vuelta).