Rubio Ñu y Recoleta FC se citan en La Arboleda

El estadio La Arboleda, situado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el duelo entre Rubio Ñu y Recoleta FC, a las 18:30, que marcará el inicio de la cuarta ronda del Clausura 2026.

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El Laureado buscará su primera victoria en el torneo contra un entonado rival, que viene de vencer a Nacional y que se apresta a disputar la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors.

Para el Canario, la prioridad es el torneo internacional, por lo que presentará una formación alternativa, reservando a las principales figuras para el choque del próximo martes en Buenos Aires, a las 19:00.

El equipo albiverde, dirigido técnicamente por Felipe Giménez (Felipep), deberá emplearse a fondo para dejar los puntos en casa en su lucha por la permanencia. Actualmente se encuentra en la zona de descenso con San Lorenzo, pero con un par de resultados positivos podrá sacar la cabeza del agua y apuntar a objetivos superiores, como la primera clasificación a una competencia de la Conmebol.

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En el torneo Apertura, Rubio Ñu y Recoleta empataron 1-1 en la primera rueda, con anotaciones de Fernando “Chapa” Martínez y Allan Wlk Duré (futbolistas que actualmente juegan en el exterior), mientras que en la segunda se impusieron los aurinegros por 1-0, con el tanto de Aldo Walmor González.