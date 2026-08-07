Recoleta FC supera por 3-1 a Rubio Ñu en Trinidad

Si bien el partido arrancó con un Willy Mendieta inspirado, manejando los hilos de Rubio Ñu en el mediocampo, este no logró conectar con éxito con los delanteros a lo largo del primer tiempo; ni con Rodrigo Ruiz Díaz y menos con Estiven Pérez, este último sustituido para la etapa complementaria.

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Por otro lado, Recoleta FC tuvo un comienzo errático a la hora de salir jugando y buscar la asistencia con el pase corto. Aun así, Kevin Parzajuk tuvo la aproximación más clara en el inicio del encuentro con un remate contenido por Tomás Canteros, avisando lo que se venía. Minutos después, a los 24′, Parzajuk fue habilitado por Ronal Domínguez con un centro preciso desde la derecha y conectó de cabeza descolocando al arquero ñuense, para decretar el tanto de apertura en Trinidad.

⚽️¡SE ADELANTÓ LA VISITA! Kevin Parzajuk anotó el primero para el Canario.



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Posteriormente, Mendieta marcó a los 38′, pero el gol fue anulado por posición adelantada, por lo que se fueron al descanso con el 0-1.

En la reanudación del compromiso, apenas a los 45′, Héctor López recibió una milimétrica asistencia de Paul Charpentier —tras un mal pase entregado por la defensa local—, picó al vacío y efectuó un tiro de zurda que venció nuevamente la portería defendida por Canteros, ampliando la diferencia parcial (0-2).

⚽️¡ACABÓ DE INGRESAR! Héctor López marcó el segundo tanto de la visita.



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El equipo albiverde intentó reaccionar pero no encontró el camino, mientras que el Canario, más ordenado y punzante, se mantuvo en terreno contrario con el principal objetivo de defenderse y acrecentar el marcador.

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Sin embargo, a los 69′, en una jugada rápida tras un saque lateral en el que Sergio Fretes se avivó, dejó solo a Ruiz Díaz, quien de zurda mandó el balón al fondo del arco de Óscar Toledo para establecer el 1-2.

⚽️Rodrigo Ruiz Díaz marcó el gol de Rubio Ñu que se acercó en el marcador a Recoleta.



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El trámite del partido ganó en intensidad y se volvió de ida y vuelta. Ambos equipos tuvieron opciones de volver a anotar, pero sobre el final (88′), tras un mar de dudas en la defensa de Rubio Ñu —cuyos jugadores nunca pudieron despejar la pelota—, Orlin Barreto decretó el 1-3 definitivo a favor de Recoleta FC, elenco que demostró ser ampliamente superior esta noche.