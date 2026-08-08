Cerro Porteño visita a Ameliano en el complicado reducto de Villeta

El “Ciclón” busca oxígeno local antes de viajar a Brasil

El conjunto de Barrio Obrero, bajo la dirección técnica de Ariel Holan, llega entonado tras conseguir sus primeras tres unidades en el certamen gracias a una contundente goleada por 3-0 sobre el Sportivo Luqueño.

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Ahora, la misión azulgrana es sumar su segunda victoria consecutiva para no perderle pisada en la cima de la clasificación al sorprendente Sportivo Trinidense, que marcha con puntaje ideal. Todo esto en la antesala del partido más importante del año: el choque de ida ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, a disputarse el miércoles en territorio brasileño.

Ameliano apuesta a su estilo, pero sufre bajas sensibles

Del otro lado, el Sportivo Ameliano, caracterizado por su juego pulcro y protagonista bajo la conducción de Roberto Nanni. Según los datos de la APF, la “V” Azulada destaca por ser uno de los elencos que mantiene mayor tiempo efectivo de juego en el campeonato aportando dinámica al conocido protagonismo que intenta siempre imponer.

El entrenador no podrá contar con los atacantes Carlos Favero y Édgar Páez, ambos jugadores pertenecen a los registros de Cerro Porteño y, debido al pacto entre clubes, están inhabilitados. Con este panorama, el dueño de casa buscará su primera victoria en el certamen para cortar la racha de tres empates consecutivos con los que arrancó el torneo.