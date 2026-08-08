Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: resultado, resumen y gol

Cuando todo indicaba que el cero se mantendría hasta el pitazo final, llegó la jugada decisiva cerca del minuto 90. César Castro guapeó una pelota en mitad de cancha ante Pedro Zarza, encaró hacia el área y, tras ganar un rebote ante Bentaberry, sirvió el balón para la llegada de Fernando Matías Cáceres. El atacante no perdonó y con una sutil definición ajustada al palo derecho de Olveira desató la locura en las gradas. A pesar de los desesperados intentos de la visita en el descuento, el Sportivo 2 de Mayo abrocho un triunfo memorable que hizo retumbar la frontera.

Con esta victoria, el “Gallo” norteño se mantiene inexpugnable jugando en casa, logrando tres triunfos de tres en la “Terraza”, recordando que su marcha se frenó en la ronda anterior ante Sportivo Ameliano en Villeta, esa cosecha lo coloca como único líder de la clasificación a la espera de lo que pueda hacer Sportivo Trinidense. Por su parte Olimpia, registra su tercera derrota en el certamen, en la antesala del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, marcado para el jueves en territorio brasileño.

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

20:27 El 2 de Mayo se queda con un triunfo agónico ante Olimpia

Tras cumplirse el tiempo de adición, el árbitro David Ojeda decretó el final del compromiso en el estadio Río Parapití. Con una definición electrizante en los minutos finales, el Sportivo 2 de Mayo amarró una gran victoria por 1-0 frente a Olimpia, desatando la euforia de la afición pedrojuanina y dejando al conjunto franjeado sin margen de reacción en el epílogo del juego. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

90′+1 Cáceres fue amonestado tras su celebración

En medio del desahogo total tras marcar el tanto de la victoria, el atacante Fernando Matías Cáceres no dudó en sacarse la camiseta durante su eufórica celebración con la hinchada local. Tras la celebración, el árbitro David Ojeda le mostró la tarjeta de amonestación por el festejo reglamentariamente sancionado. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

89′ ¡Golpe sobre la hora en el Parapití! Cáceres desata la locura del 2 de Mayo

Cuando el partido agonizaba y arañaba los 90 minutos, el Sportivo 2 de Mayo rompió el cero. La jugada nació de una guapa recuperación de César Castro en mitad de cancha ante Pedro Zarza, quien se quedó pidiendo falta. El lateral aceleró el paso, peleó la posesión con Bryan Bentaberry y, tras un rebote favorable, cedió con esfuerzo para la llegada de Fernando Matías Cáceres. Con total serenidad, el atacante definió desde el punto penal, colocando el balón pegado al poste derecho de Gastón Olveira para firmar el 1-0 del Gallo Norteño. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

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⚽️¡EL GOL DE LA VICTORIA! Fernando Cáceres anotó faltando muy poco para el final y no le dio tiempo a Olimpia para reaccionar.



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85′ Braian Romero amonestado por protestar

En la recta final del compromiso, el atacante Braian Romero vio la cartulina amarilla y se convirtió en el primer amonestado en filas de Olimpia. El delantero franjeado fue apercibido tras desaprobar de forma vehemente un fallo del árbitro David Ojeda. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

79′ Olimpia avisa en el tramo final mediante Romeo Benítez

Entrando al último cuarto de hora, Olimpia volvió a generar zozobra en la defensa local. Rubén Lezcano metió un preciso cambio de frente de derecha a izquierda que encontró totalmente libre a Romeo Benítez. El extremo franjeado se desmarcó con una fina gambeta y, cuando la jugada pedía un pase al centro del área, sacó un potente remate de ángulo cerrado que halló bien parado a Agustín Rossi para contener el peligro. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

79′ Toda la carne al asador: “Vitamina” quema el último cartucho

En el tramo decisivo del encuentro, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, apostó su última carta en busca de romper la paridad. El entrenador franjeado mandó a la cancha al atacante Hugo Sandoval para sumar peso en el área rival, retirando del campo de juego al juvenil Eduardo Delmás. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

70′<b> </b>“Coyote” Rodríguez ingresa para la recta final

Antes de ingresar al último cuarto de hora del partido, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, metió su penúltima modificación en busca del gol. El técnico envió al terreno de juego a Alan “Coyote” Rodríguez en reemplazo del chileno Esteban Matus, quien completó su actuación en la jornada de su debut con la camiseta franjeada. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

68′ Ledesma agota sus últimos cambios

En el tramo decisivo del encuentro, el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, decidió agotar todas sus variantes en el terreno de juego. El entrenador dispuso el ingreso en simultáneo de Fernando Matías Cáceres y Ángel Aguilera, dando descanso a Jorge Sanguina y Óscar Romero Adorno para renovar el esfuerzo del equipo local en la recta final. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

62′ Ledesma refresca las líneas del 2 de Mayo

El estratega del “Gallo Norteño”, Eduardo Ledesma, tampoco se quedó atrás y realizó un nuevo ajuste en su esquema táctico. El entrenador dispuso el ingreso de Matías Moya para darle aire renovado al ataque local, sustituyendo a Marcelo González. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

61′ “Vitamina” renueva el ataque a la hora de juego

Llegando a los 60 minutos del compromiso, Pablo “Vitamina” Sánchez decidió mover nuevamente su banco de suplentes con dos modificaciones en simultáneo. El estratega argentino mandó a la cancha a Brian Romero y Rubén Lezcano para refrescar la ofensiva franjeada, en reemplazo de Carlos Sebastián Ferreira y Richard Sánchez. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

54′ Clarísima chance franjeada en el inicio del complemento

Cerca de cumplir los 10 minutos de la segunda mitad, Olimpia acarició el primer gol del partido en su jugada más peligrosa hasta el momento. Romeo Benítez se desmarcó con una brillante jugada individual por la banda, dejando en el camino a Alexis Villalba hasta ganar la línea de fondo. Desde allí envió un preciso centro atrás para la llegada de Eduardo Delmás, quien sacó un potente remate cruzado que terminó pasando a escasos centímetros del poste izquierdo del arco custodiado por Nicolás Rossi. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

🤏¡CERQUITA DEL PALO! Eduardo Delmás desaprovechó el primero de Olimpia.



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46′ “Vitamina” mete mano en el equipo de cara a la complementaria

El estratega de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, no se quedó de brazos cruzados y también ordenó su primera modificación para afrontar el complemento. El técnico mandó a la cancha a Pedro Zarza en reemplazo de Fernando Cardozo, buscando mayor desborde y profundidad para romper el cero en Pedro Juan Caballero. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

46′ Variante en el 2 de Mayo para el complemento

Con miras a destrabar el partido en la segunda mitad, el DT del Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, movió la banca e introdujo su segundo cambio en el encuentro. Ingresó al campo Ángel Aguayo para darle mayor frescura al mediocampo, mientras que Alan Gómez no retornó tras el descanso y permaneció en vestuarios. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

19:36 Se juegan los últimos 45 minutos en la “Terraza”

El árbitro David Ojeda dio la orden y comenzó la etapa complementaria en el estadio Río Parapití. Tras el descanso, Sportivo 2 de Mayo y Olimpia vuelven al campo de juego para definir una historia que promete más emociones en la búsqueda de los tres puntos, en el duelo por la cuarta ronda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, disputado en el estadio Río Parapití. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

19:19 Paridad sin goles cumplida la primera mitad en la “Terraza”

Cumplidos los cuatro minutos de adición, el árbitro David Ojeda decretó el final de la primera parte. Jugadores a los vestuarios en el estadio Río Parapití con el marcador en cero, luego de intensos 45 minutos donde las grandes intervenciones de los arqueros y las jugadas de peligro mantuvieron la paridad entre el Sportivo 2 de Mayo y Olimpia, por la cuarta ronda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

45′+2′ Óscar Romero, el primer amonestado del partido

Ingresando en tiempo de adición de la primera mitad, el mediocampista del Sportivo 2 de Mayo, Óscar Romero Adorno se convierte en el primer amonestado del partido. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

42′ El arquero salva al 2 de Mayo antes del descanso

Cuando el primer tiempo agonizaba, Olimpia volvió a avisar con fiereza. El zaguero Bryan Bentaberry pisó el área rival, capturó el esférico y sacó un derechazo con comba que buscaba meterse al ángulo superior izquierdo. Sin embargo, el guardameta Agustín Rossi voló de forma espectacular para meter el manotazo salvador y alejar el peligro, ahogando el grito de gol franjeado. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

39′ Portillo avisó con peligro sobre el arco franjeado

Cerca del descanso, el Sportivo 2 de Mayo tuvo su aproximación más clara en lo que iba del encuentro. Tobías Portillo capturó el balón en mitad de cancha, encaró con decisión en territorio rival y, al acomodarse en tres cuartos de cancha, sacó un potente derechazo que pasó rozando el travesaño custodiado por Gastón Olveira, encendiendo las alarmas en la defensa de Olimpia. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

30′ Trámite parejo, ida y vuelta constante en el Río Parapití

Al alcanzar los 30 minutos de juego, la intensidad no da tregua y el dominio del balón se volvió repartido. Si bien Olimpia muestra una ligera superioridad merodeando con frecuencia el área rival, el Sportivo 2 de Mayo no se queda atrás y responde con transiciones de defensa a ataque para exigir a Gastón Olveira. Ante el desgaste físico y el ritmo vertiginoso del encuentro, el juez David Ojeda detuvo las acciones para permitir la pausa de hidratación entre los futbolistas. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

12′ Primer cambio obligado para el dueño de casa

Aún no se cumplían los 15 minutos de juego cuando llegaron las malas noticias para la banca local. El estratega del Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, tuvo que mover sus fichas antes de lo planeado tras la lamentable lesión de Pedro Delvalle, quien debió abandonar el terreno de juego. En su reemplazo ingresó Tobías Portillo para intentar reorganizar el esquema táctico del conjunto local. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

7′ Olimpia impone condiciones en el arranque y avisa con peligro

Desde el pitazo inicial, el Decano tomó la iniciativa y no tardó en generar la primera jugada de riesgo. Tras un centro al área enviado por Fernando Cardozo, el defensor Pedro Sosa rechazó a medias, dejando el balón suelto en la medialuna. Ahí apareció Eduardo Delmás, quien controló y sacó un zurdazo buscando el ángulo, aunque la pelota terminó elevándose por encima del travesaño defendido por Agustín Rossi. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

18:30 Sportivo 2 de Mayo y Olimpia ya se enfrentan por el Clausura

Sonó el silbato de David Ojeda y la pelota ya rueda en el estadio Río Parapití. En el corazón de la “Terraza del País”, Sportivo 2 de Mayo y Olimpia miden fuerzas en un prometedor choque correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

El conductor franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Sportivo 2 de Mayo: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Carlos Sebastián Ferreira y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/Em5JMEfeHA — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 8, 2026

17:30 2 de Mayo, con once definido

El entrenador del “Gallo” Norteño, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Nicolás Rossi; Alexis Villalba, Pedro Sosa, César Ramírez y César Castro; Marcelo González, Óscar Romero Adorno, Alexis Fariña, Alan Gómez y Pedro Delvalle; Jorge Sanguina. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

Olimpia sube a la “terraza” para visitar al duro Sportivo 2 de Mayo

La jornada sabatina de la cuarta ronda del torneo Clausura 2026 bajará el telón esta tarde con un vibrante duelo en Pedro Juan Caballero. En el estadio Río Parapití, el Sportivo 2 de Mayo recibirá la visita de Olimpia. El encargado de impartir justicia será el árbitro David Ojeda, quien contará con el respaldo de José Armoa desde la cabina del VAR.

La formación que alineó Vitamina para la visita de Olimpia a 2 de Mayo

Olimpia enfrenta a 2 de Mayo por la fecha 4 del torneo Clausura 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez definió la alineación: el DT metió cambios.

“No sabemos qué pasa con la gente”: pocas entradas vendidas para 2 de Mayo vs. Olimpia

Olimpia visita a 2 de Mayo por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. A un día del partido, la venta de entradas es poca.

Los árbitros confirmados para las visitas de Cerro Porteño y Olimpia

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los jueces para la cuarta jornada del campeonato. La atención se concentra en la jornada sabatina con las presentaciones a domicilio de los dos grandes del fútbol paraguayo.

Darío Herrera dirigirá el duelo de ida de Olimpia ante Vasco da Gama

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó la nómina arbitral para los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para el trascendental choque que protagonizará Olimpia, la máxima autoridad del fútbol continental optó por una terna íntegramente argentina encabezada por Darío Herrera.

Alex Franco, baja en Olimpia por dos semanas

Alex Fernando Franco se perderá los próximos partidos de Olimpia por una lesión. Además del torneo local, el volante estará ausente en el primer partido contra Vasco da Gama, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.