Fútbol
08 de agosto de 2026 a la - 01:00

Olimpia sube a la “terraza” para visitar al duro Sportivo 2 de Mayo

Estadio Río Parapití, Pedro Juan Caballero
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, albergará el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Olimpia, por la cuarta ronda del torneo Clausura 2026. gentileza

La jornada sabatina de la cuarta ronda del torneo Clausura 2026 bajará el telón esta tarde con un vibrante duelo en Pedro Juan Caballero. En el estadio Río Parapití, el Sportivo 2 de Mayo recibirá la visita de Olimpia. El encargado de impartir justicia será el árbitro David Ojeda, quien contará con el respaldo de José Armoa desde la cabina del VAR.

Por ABC Color

El Franjeado: revalidar la recuperación y pensar en la Sudamericana

El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez viaja al norte del país con una misión clara: confirmar que el mal arranque quedó atrás. Tras sufrir dos caídas en el inicio del certamen, Olimpia logró reponerse de forma espectacular al aplastar por 5-0 a Rubio Ñu. Aquella jornada de redención estuvo marcada por el auspicioso debut (con bautismo de gol incluido) del mediático y mundialista neozelandés Tim Payne.

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Ahora, el objetivo es conseguir su segunda victoria consecutiva. Traer los tres puntos desde la “Terraza del país” resulta un factor anímico vital, ya que este encuentro sirve como la gran antesala del crucial compromiso internacional del jueves: la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Vasco da Gama, en territorio brasileño, donde intentará traer un buen resultado para el desquite en Asunción.

Antecedentes: Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia
Antecedentes: Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia

El “Gallo Norteño”: invicto de local y con el objetivo de volver a sumar de a tres

En la otra esquina aguarda un durísimo Sportivo 2 de Mayo, conducido por la dupla técnica conformada por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán (aunque este último figura como asistente en la planilla oficial). Para este compromiso, no podrán contar con el volante Marcos Gómez. El mediocampista pertenece a los registros de Olimpia, condición que, debido al pacto entre los clubes, lo deja totalmente al margen del encuentro ante su exequipo.

El arranque del cuadro pedrojuanino es más que prometedor. Comenzaron el certamen haciéndose inexpugnables en casa con dos triunfos al hilo (uno de ellos, un resonante golpe ante Cerro Porteño). Su marcha perfecta recién se vio frenada en la fecha anterior, cuando cosecharon un empate en su visita al Sportivo Ameliano en Villeta.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Olimpia,a disputarse en el estadio Río Parapití.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Olimpia,a disputarse en el estadio Río Parapití.