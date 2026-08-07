La formación que alineó Vitamina para la visita de Olimpia a 2 de Mayo

Olimpia viaja a Pedro Juan Caballero este fin de semana para disputar la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La visita del Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez al 2 de Mayo (sábado, 18:30) en el Río Parapití es la antesala del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Vasco da Gama.

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En el último entrenamiento del plantel previo al vuelo chárter al norte del país, el entrenador argentino definió la formación. El DT repitió la misma alineación que probó el jueves por la tarde. El once tiene tres modificaciones con respecto a la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu en la ronda anterior, que significó el primer triunfo del campeón en el certamen.

Olimpia: ¿Cuáles son los cambios para el partido vs. 2 de Mayo?

Además de los cambios, el equipo encamina un debut y el regreso de un futbolista que arrancó el semestre, siendo de la partida en el 0-1 vs. Libertad, pero no estuvo presente en los últimos dos cotejos. Por su parte, Tim Payne, quien debutó en el Rey de Copas y marcó el quinto tanto de la victoria frente al Albiverde, vuelve a iniciar el duelo en el banco de suplentes.

El primer cambio de Vitamina es en el lateral izquierdo: sale Alan Rodríguez y entra Esteban Matus, el último refuerzo. El chileno de 24 años, procedente de Audax Italiano, jugó por última vez el 26 de julio (90′ vs. Universidad de Chile). Las otras variantes son: Richard Sánchez regresa por Alex Franco y Sebastián Ferreira por Braian Romero.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Esteban Matus; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Romeo Benítez y Sebastián Ferreira.