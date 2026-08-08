Rubio Ñu destituye a “Felipep” tras nueva caída

Un punto de 12 posibles, la pobre marca de Rubio Ñu en el campeonato Clausura 2026 bajo el comando técnico de Felipe Ariel Giménez, “Felipep”, por su corte “guardiolístico”.

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Sin dudas, en el balance este año no será el mejor dentro de la carrera del entrenador, quien inició la temporada al frente de Nacional, del cual había sido defenestrado por malos resultados.

Si bien los números del entrenador en la Academia no fueron malos, los últimos marcadores adversos habían ocasionado su despido. De 16 partidos había ganado 7, empatado 6 y perdido 3. La gota que colmó el vaso había sido la caída por 3-0 ante Olimpia.

En el Laureado de Santísima Trinidad, “Felipep” totalizó 10 partidos, con un balance de 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas.

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La dirigencia albiverde, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz, intenta convencer a Francisco “Chiqui” Arce para que vuelva a la institución para intentar enderezar el rumbo del Laureado, situado en la zona de descenso.