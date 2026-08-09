Sportivo Luqueño celebra con triunfo en San Lorenzo y respira en lucha por la permanencia

Sportivo Luqueño derrotó con autoridad y justicia por 2-0 a Sportivo San Lorenzo, en el estadio Gunther Vogel, y consiguió tres puntos valiosos que le permiten tomar aire en su lucha por la permanencia.

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El conjunto auriazul fue superior durante gran parte del encuentro y aprovechó sus ocasiones para quedarse con una victoria importante.

En la primera etapa no abundó el buen juego, pero Luqueño mostró mejores argumentos y manejó con mayor criterio la pelota. La apertura llegó luego de una acción en tres cuartos de cancha, donde Maximiliano García salió al cruce de Jonathan Ramos.

El árbitro Blas Romero dejó seguir la jugada y, tras una sucesión de toques, Iván Maggi descargó para Aldo Maíz, quien cedió a Óscar Ruiz. El mediocampista sacó un remate desde fuera del área que venció al arquero Luis Franco para establecer el 1-0.

⚽️¡TREMENDO BOMBAZO! Óscar Ruiz adelantó a la visita en el Gunther Vogel.



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San Lorenzo intentó reaccionar, principalmente a través de Alex Álvarez, pero careció de volumen de juego y claridad para generar situaciones de peligro. Luqueño, sin desplegar un fútbol brillante, controló mejor las acciones y se fue al descanso con la ventaja.

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En la etapa complementaria, el conjunto auriazul encontró espacios en una defensa santa que quedó desprotegida. Lucas Morales, de gran actuación, filtró un pase preciso para Iván Maggi, quien quedó mano a mano y definió con sutileza para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja visitante.

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Con el resultado a su favor, Luqueño manejó el trámite con mayor tranquilidad y aseguró una victoria que vale mucho en su lucha por mantenerse en la máxima categoría.

San Lorenzo, en cambio, quedó cada vez más comprometido en la tabla del promedio y con un panorama muy complicado en su pelea por evitar el descenso.