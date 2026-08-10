Atardecer futbolero entre Libertad y Trinidense

Dos triunfos y una derrota, la marca de Libertad. Tres victorias, el registro del Sportivo Trinidense, que necesita puntuar en el duelo de este lunes en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 18:30, para recuperar el primer puesto del campeonato Clausura 2026, en el que se encuentra el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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Una propuesta más que interesante. El Guma tuvo un arranque positivo bajo el comando técnico del mundialista Nelson Haedo Valdez, pero viene de perder contra Guaraní, por lo que buscará su reivindicación.

La Cruz amarilla marcha con puntaje ideal. Deberá superar un duro escollo para seguir bien arriba, aunque lo hecho hasta aquí es muy bueno, llevando un proceso de un poco más de cinco años bajo la orientación de José Gabriel Arrúa.

En el torneo Apertura, “Triqui” salió airoso por 1-0 en la primera rueda, mediante la anotación de Gustavo Viera. En la segunda se dio un empate de 1-1, con conversiones de Fernando Romero, para los auriazules, y de Jorge “Pollo” Recalde, para los repolleros.

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Obviamente, el historial es ampliamente favorable a Libertad, el tercer club más ganador del fútbol paraguayo, después de los grandes, Olimpia y Cerro Porteño.