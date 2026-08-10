Tacuary supera por la mínima a Guaireña en los Jardines

Tacuary se llevó la victoria en el duelo ante Guaireña Fútbol Club, por el ajustado marcador de 1-0, en el penúltimo juego de la 18ª fecha de la División Intermedia.

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El gol del triunfo para los barriojarenses vino por la vía aérea, con el cabezazo de Junior Franco sobre los 66 minutos, superando la resistencia del guardameta Marcos Giménez. Este resultado lo posiciona a Tacuary con 18 unidades y Guaireña queda con 23 puntos.

Tacuary visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín en la próxima fecha. Eso será el lunes 17 de agosto, a las 19:00, en el estadio Ka’arendy. Por su parte, Guaireña recibirá a Independiente de Campo Grande el sábado 15 de agosto, a las 10:00, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica.

Síntesis:

Tacuary FBC 1 - Guaireña FC 0

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Jorge Gómez y Lucio García. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

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Tacuary FBC: Favio Marín; Alexis Aguilera, Luiz Martínez, Junior Franco y Rodney Pedrozo; Fernando Cabrera, Felipe Ferro, Junior Pineda (56’ Jesús Servín) y Gustavo De Lira (65’ Néstor Salinas); Martín Núñez (79’ Joshua Vera) y Alcides Valdez (79’ Santiago Salcedo). D.T.: Braulio Armoa.

Guaireña FC: Marcos Giménez; José Servín, Juan Balbuena, Hugo Portillo y Jaime Peralta; Cornelio González, Jorge Mendoza (83’ Aarón Monges), Erwin Quintana (59’ Alan Méndez) y Cristian Paredes (65’ Édgar González); Cristhian Báez (59’ Juan José Heinze) y Antonio Marín. D.T.: Carlos Duarte.

Gol: 66’ Junior Franco (T). Amonestados: 71’ Braulio Armoa, DT (T); 32’ Antonio Marín y 86’ José Servín (G).