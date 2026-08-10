Los candidatos a la conducción técnica de Rubio Ñu

Rubio Ñu bien de perder en casa por 3-1 contra el equipo suplente de Recoleta FC. Ese juego marcó la despedida de La Arboleda de Felipe Giménez, “Felipep”, quien había sido contratado en reemplazo de Gustavo Eliseo Morínigo, con el que se inició la temporada.

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La dotación albiverde activará con la orientación provisoria de los gerentes Miguel Pavani y Roberto “Toro” Acuña, mientras la directiva, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz, gestiona el próximo entrenador.

El principal objetivo del Laureado es el retorno de Francisco “Chiqui” Arce, quien por su estatus de uno de los mejores técnicos del fútbol paraguayo, maneja varias opciones, obviamente más tentadoras tanto en lo deportivo como en lo económico.

Además, otros profesionales que eventualmente podrían llegar al club de Santísima Trinidad son Pedro Alcides Sarabia y Julio César Cáceres.

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Cuando la lista de candidatos parecía cerrarse con estos nombres, un integrante del staff ñuense alzó la mano y mocionó a Julio César Irrazábal, que gran campaña al frente del Deportivo Santaní, en la División Intermedia.

Con “Irra”, el club del segundo departamento lleva 14 partidos, con 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

En la quinta fecha del torneo Clausura, Rubio Ñu enfrentará el sábado a Guaraní, en el estadio de Sol de América (Villa Elisa), a las 16:00.

Si se dilata la nominación del próximo estratega, el Laureado por segunda vez sería dirigido por el binomio Pavani-Acuña. La primera experiencia no fue buena: derrota por 2-0 contra Olimpia, el pasado 12 de abril en Ciudad del Este.