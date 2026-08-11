Club turco presenta a sus fichajes paraguayos

El campeonato de la Segunda División de Turquía se puso en marcha el pasado fin de semana, con la participación de 20 clubes.

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El Boluspor, dirigido técnicamente por Daniel Farrar, perdió de local por 2-1 contra el Manisa, aún sin la intervención de los fichajes paraguayos.

El volante ofensivo Fernando Roberto Escobar Rodríguez, de 29 años, fue el primero en incorporarse al club con sede en la ciudad de Bolo. Se inició en River Plate (el Kelito) y militó igualmente en Sportivo San Lorenzo, Resistencia, Fernando de la Mora y Encarnación FC.

Otro paraguayo incorporado por el Boluspor es el mediocampista central José Martín Hosué Díaz López, de 21 años.

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El joven proviene de la cantera de Libertad. A nivel profesional debutó el año pasado en Atlético Tembetary, desde donde pasó al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Hosué Díaz se sumó en este mercado de pases invernal a Rubio Ñu, hasta que se le presentó la propuesta internacional que no dudó en aceptarla.

El próximo lunes, Boluspor visitará a Batman Petrolspor, en choque de la segunda fecha marcado para las 15:30, hora paraguaya.