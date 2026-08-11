Rubio Ñu incorpora a guardameta argentino

Situado en el último puesto del torneo Clausura y en plena zona roja del descenso, Rubio Ñu busca la forma de enderezar su rumbo.

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La derrota por 3-1 sufrida en casa contra el equipo suplente de Recoleta FC le costó el puesto al entrenador Felipe Giménez “Felipep”. Mientras la directiva define la próxima conducción, se dio la contratación de un guardameta argentino.

Raúl Lautaro Maldonado, de 25 años, llega al Laureado de Santísima Trinidad después de su breve ciclo en el Instituto de Córdoba, en la máxima categoría.

Lautaro Maldonado hizo básicamente su carrera en el ascenso, en Temperley, San Martín Burzaco y Midland, en el que estuvo hasta fines de 2025.

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El Laureado alistó en el torneo Apertura a los arqueros Franco Frágueda, argentino que demostró cierta regularidad hasta que se lesionó, su compatriota Tomás Canteros y el brasileño Tales Wastowski, que en su presentación inicial sufrió una lesión, fue perdiendo terreno hasta retornar al General Caballero de Juan León Mallorquín para competir en la División Intermedia,

En el Clausura defendieron la portería ñuense Tomás Cantero y Carlos Servín, quienes aparentemente tampoco llenaron las expectativas, por lo que recurren a Lautaro Maldonado.

La dotación albiverde activa bajo el comando del binomio Miguel Pavani y Roberto “Toro” Acuña. La elección del próximo orientador se torna cada vez más difícil, por una serie de factores, económico, deportivo, entre otros.

Uno de los candidatos, Julio César Irrazábal, no vendrá a La Arboleda debido a la gran campaña que viene cumpliendo con el Deportivo Santaní, con el que aspira ascender al círculo privilegiado de nuestro balompié.

Rubio Ñu enfrentará el sábado a Guaraní en Villa Elisa, a las 16:00, por el quinto capítulo del Clausura 2026.