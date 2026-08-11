Duelos en Santaní y Villeta por la Copa Paraguay

En San Estanislao (San Pedro), se enfrentarán por la tercera fase de la Copa Paraguay 2026 el 4 de Mayo de Capiibary, del segundo departamento, y Fulgencio Yegros de Ñemby, componente del circuito de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El ganador lidiará en octavos de final con el vencedor del choque entre Sportivo San Lorenzo, del círculo privilegiado, y el 29 de Setiembre de Luque, de la Primera B.

En otro duelo del día, el Sportivo Ameliano, de la División superior, lidiará con el Independiente de Campo Grande, de la División Intermedia, en Villeta (Central).

El triunfador cotejará en la siguiente instancia con el vencedor del enfrentamiento entre Nacional, de Primera, y Benjamín Aceval de Villa Hayes, de la División Intermedia.

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El programa del día

4 de Mayo vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 14:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Cristóbal Alderete y César Caballero.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Independiente CG vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Fortaleza, Villeta.

Horario: 16:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Guido Miranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.