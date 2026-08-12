Javier Torrente es nuevo entrenador de Rubio Ñu

Después de analizar las carpetas de varios profesionales paraguayos, Rubio Ñu optó por una conducción técnica extranjera para llegar el objetivo de la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Lea más: Rubio Ñu destituye a “Felipep” tras nueva caída

El elegido es Javier Torrente, quien dirigió a Cerro Porteño (dos etapas), Libertad y Nacional, por lo que es un profundo conocedor del medio, al que regresa tras su última experiencia en Chile en 2025, en el Everton de Viña del Mar.

El recorrido de Torrente como técnico, tras una larga etapa como asistente de Marcelo Bielsa, comprende además los clubes Newell’s Old Boys, Cobreloa, Onde Caldas, León de México, Everton, Morelia, Beerschot de Bélgica, Deportes Antofagasta, Universidad de Concepción y Everton, en el que tuvo tres etapas.

Torrente es el tercer DT del Laureado en la temporada, después de Gustavo Eliseo Morínigo y Felipe Giménez “Felipep”. En una fecha del torneo Apertura, el equipo ñuense fue dirigido de manera interina por la dupla Roberto Acuña-Miguel Pavani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado, Rubio Ñu enfrentará a Guaraní por la quinta fecha del campeonato Clausura. El duelo será en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, a las 16:00.