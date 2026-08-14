Recoleta FC vs. 2 de Mayo, duelo avícola en Campo Grande

El duelo avícola se configura porque Recoleta FC es el Canario y el 2 de Mayo, sorprendente líder del torneo Clausura, es el Gallo norteño.

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El partido, correspondiente a la quinta fecha, tiene su atractivo porque se desarrollará sobre la superficie de césped sintético, que ofrece variantes al fútbol, como el toque del balón al ras del piso y un desgaste físico de los protagonistas generalmente mayor.

La campaña recoletana marca dos victorias, un empate y una derrota, mientras que la marca albiazul es de tres triunfos y una igualdad.

Envuelto en la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors, el Canario presentará una alineación alternativa, reservando a los titulares para el choque del martes en el Defensores del Chaco, a las 19:00. La misión aurinegra es revertir la desventaja de 3-1 frente a un coloso del continente.

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El presente del Gallo es inmejorable. En este mismo certamen le ganó en el Corral a los grandes, Cerro Porteño y Olimpia.

En el torneo Apertura, Recoleta se impuso en Pedro Juan Caballero por 1-0, mediante la anotación del argentino Nicolás Marotta.

En la rueda de las revanchas, el Canario desplumó al Gallo por 5-0, en el estadio Ricardo Grégor, con los tantos de Richart Ortiz Páez (2), Allan Wlk Duré, Wilfrido Báez y Nicolás Marotta.