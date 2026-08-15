Guaraní busca calmar las aguas ante un renovado Rubio Ñu necesitado de puntos

La “Tertulia” en Dos Bocas: crisis, portazo a Servio y vestuario caliente

El Legendario llega a este compromiso envuelto en una tormenta inesperada. Pese a que en el torneo local venía enderezando el rumbo tras el traspié inicial ante Sportivo Luqueño —hilvanando victorias frente a Sportivo San Lorenzo y Libertad, sumadas a un empate ante Nacional—, un golpe devastador sacudió los cimientos del campamento aurinegro.

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La prematura y dolorosa eliminación de la Copa Paraguay a manos del modesto Sportivo Iteño, representante de la Primera División B (tercera categoría), dinamitó la paz en Dos Bocas. El traspié copero dejó secuelas profundas: el arquero y capitán Gaspar Servio fue apartado del plantel principal por decisión del entrenador Ariel Galeano y no será tenido en cuenta hasta nuevo aviso.

Quedar fuera del torneo de integración desató la furia de los referentes en el vestuario del estadio Óscar Hugo Sosa, donde se comenta que se vivieron momentos de extrema tensión con un fuerte cruce de reclamos entre los pesos pesados del plantel y el cuerpo técnico. Con este panorama de alta turbulencia, el aurinegro está obligado a sanar heridas de manera inmediata.

Rubio Ñu: la era Torrente arranca con la misión de escapar de la zona roja

En la vereda de enfrente aparece un Rubio Ñu sumergido en una crisis de resultados asfixiante que lo tiene anclado en la zona roja de la tabla de promedios, compartiendo zozobras con el otro ascendido de la temporada, Sportivo San Lorenzo.

Esa sequía de triunfos —que se prolongó por ocho partidos oficiales, incluyendo un arranque de Clausura con tres derrotas y un empate— colmó la paciencia de la comisión directiva, la cual decidió cesar a Felipe Giménez. Con el objetivo urgente de enderezar el rumbo y evitar el descenso, el cuadro albiverde presentó al argentino Javier Torrente como flamante director técnico, quien tendrá la difícil misión de revitalizar anímica y futbolísticamente a un plantel necesitado de respuestas inmediatas.

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Cabe recordar que, en las últimas fechas, el Aborigen venía ejerciendo su localía en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad, un recinto perteneciente justamente a su rival de turno, el cuadro albiverde. Ante este escenario, por cuestiones lógicas de localía y estrategia, Guaraní optó por mudar la localía y sacar a Rubio Ñu de su propia casa para llevar el compromiso al terreno de Sol de América.