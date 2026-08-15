Javier Torrente: “Los chicos hicieron una tarea fenomenal”

El entrenador argentino resaltó además la importancia de recuperar la confianza y arrancar con el pie derecho en la lucha por la permanencia.

“Los chicos hicieron una tarea fenomenal, estuvieron concentrados todo el partido, hicieron el esfuerzo físico e intentaron jugar cuando se pudo. Estoy feliz por esta victoria para este grupo que no lo había logrado y que estaba deseoso de un primer triunfo”, señaló.

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Torrente reconoció que el desafío es complicado, pero confía en la experiencia de referentes como William Mendieta y Rodrigo Rojas para ayudar a sacar adelante al equipo.

“Tenemos líderes futbolísticos que tienen muchísimos partidos y jugadores con mucho potencial. La idea era que se desempolvaran un poquito y pudieran lograr ese primer triunfo”, apuntó.

Sobre la situación en la tabla y la pelea por la permanencia, el entrenador fue claro: “Cuando caminás 11 veces en la cuerda floja y alguna vez te caés, pero la mayoría de las veces, diez de las once, logré salvarme. Estar ahí abajo no le gusta a nadie, pero tenemos que hacer la tarea”.