Fútbol
15 de agosto de 2026 a la - 18:32

Primer grito triunfal de Rubio Ñu en el Clausura

El argentino Brian Rolando Blasi (30 años) grita con fuerza su gol, el segundo de Rubio Ñu, lo sufren atrás Diego Fernández, Juan Manuel García y el portero debutante Antonino Martínez esta tarde en Villa Elisa.
El argentino Brian Rolando Blasi (30 años) grita con fuerza su gol, el segundo de Rubio Ñu, se une al festejo Esiven Pérez y lo sufren atrás Diego Fernández, Juan Manuel García y el portero debutante Antonino Martínez esta tarde en Villa Elisa.

Rubio Ñu consiguió su primera victoria en el torneo Clausura al derrotar a Guaraní 3-2 por la quinta fecha en Villa Elisa. Con Torrente, como nuevo estratega, el elenco del barrio Santísima Trinidad volvió a la sonrisa sobre un Aborigen que evidencia problemas internos.

Por ABC Color

Rubio Ñu logró su primera victoria en el torneo Clausura y lo hizo en el debut del argentino Javier Torrente como entrenador.

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El conjunto del barrio Santísima Trinidad derrotó 3-2 a Guaraní en Villa Elisa y aprovechó las grietas de un Aborigen que, entre errores defensivos y problemas internos, volvió a dejar una imagen preocupante.

El partido comenzó parejo, con ambos intentando imponer condiciones. En Guaraní debutó en el arco Antonino Martínez, quien ocupó el lugar de Gaspar Servio, arquero y capitán desafectado tras sus diferencias con el cuerpo técnico encabezado por Ariel Galeano.

Rubio Ñu fue creciendo con el correr de los minutos y encontró el premio justo antes del descanso. A los 45’, Alan Ledesma desbordó por derecha y cedió para Víctor Cabañas, quien envió un centro de primera. Carlos Giménez, anticipándose a la defensa, conectó el balón para establecer el 1-0.

Galeano intentó cambiar el rumbo con los ingresos de Carlos Arrúa y Juan Manuel García, pero Guaraní siguió mostrando enormes dificultades para controlar el partido.

Y Rubio Ñu golpeó dos veces en apenas un minuto. A los 52’, Brian Blasi apareció de cabeza tras un tiro de esquina para marcar el 2-0. Apenas 60 segundos después, Rodrigo Rojas ingresó con demasiada facilidad al área y asistió a William Mendieta, quien definió para el 3-0.

El Aborigen reaccionó tarde. A los 66’, Juan Manuel García descontó y a los 78’ Maximiliano Añazco marcó el segundo, pero el intento de remontada quedó a mitad de camino.

Rubio Ñu resistió y celebró una victoria que le permite estrenar su casillero de triunfos en el Clausura, mientras Guaraní vuelve a quedar expuesto por sus falencias futbolísticas y un ambiente interno que no consigue encauzar.