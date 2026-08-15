Primer grito triunfal de Rubio Ñu en el Clausura

Rubio Ñu logró su primera victoria en el torneo Clausura y lo hizo en el debut del argentino Javier Torrente como entrenador.

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El conjunto del barrio Santísima Trinidad derrotó 3-2 a Guaraní en Villa Elisa y aprovechó las grietas de un Aborigen que, entre errores defensivos y problemas internos, volvió a dejar una imagen preocupante.

El partido comenzó parejo, con ambos intentando imponer condiciones. En Guaraní debutó en el arco Antonino Martínez, quien ocupó el lugar de Gaspar Servio, arquero y capitán desafectado tras sus diferencias con el cuerpo técnico encabezado por Ariel Galeano.

Rubio Ñu fue creciendo con el correr de los minutos y encontró el premio justo antes del descanso. A los 45’, Alan Ledesma desbordó por derecha y cedió para Víctor Cabañas, quien envió un centro de primera. Carlos Giménez, anticipándose a la defensa, conectó el balón para establecer el 1-0.

Galeano intentó cambiar el rumbo con los ingresos de Carlos Arrúa y Juan Manuel García, pero Guaraní siguió mostrando enormes dificultades para controlar el partido.

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Y Rubio Ñu golpeó dos veces en apenas un minuto. A los 52’, Brian Blasi apareció de cabeza tras un tiro de esquina para marcar el 2-0. Apenas 60 segundos después, Rodrigo Rojas ingresó con demasiada facilidad al área y asistió a William Mendieta, quien definió para el 3-0.

El Aborigen reaccionó tarde. A los 66’, Juan Manuel García descontó y a los 78’ Maximiliano Añazco marcó el segundo, pero el intento de remontada quedó a mitad de camino.

Rubio Ñu resistió y celebró una victoria que le permite estrenar su casillero de triunfos en el Clausura, mientras Guaraní vuelve a quedar expuesto por sus falencias futbolísticas y un ambiente interno que no consigue encauzar.