Trinidense y Nacional completan la jornada sabatina en Santísima Trinidad

Trinidense: a levantar cabeza tras frenar su marcha ideal en Tuyucuá

La “Cruz amarilla” del barrio Santísima Trinidad tuvo un arranque de torneo Clausura de alto nivel, hilvanando tres triunfos consecutivos, conseguidos frente como Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Sportivo San Lorenzo. Sin embargo, su marcha perfecta se frenó de golpe en la jornada pasada al caer frente a Libertad en Tuyucua.

Lea más: Sportivo 2 de Mayo vence a Recoleta y se consolida como único puntero

Pese a ese traspié, el equipo comandado por José Gabriel Arrúa se mantiene firme en su gran objetivo de temporada: asegurar un boleto internacional. Actualmente, Trinidense ocupa el tercer lugar de la tabla acumulativa, posición que por ahora otorga el penúltimo boleto a la Copa Libertadores (recordando que el cuarto cupo se reserva para el campeón de la Copa Paraguay). Hoy, ante su gente, buscará reencontrarse con su mejor versión.

Nacional: urgido de victorias para no perderle pisada a los de arriba

En la vereda de enfrente se presenta Nacional. La Academia tuvo un arranque de certamen algo irregular, cosechando un triunfo, dos empates y una derrota, un saldo que lo obliga a sumar de a tres para no quedar rezagado en la pelea de los puestos de vanguardia. Los dirigidos por Víctor Ceferino Bernay vienen de firmar un pálido empate sin goles jugando como local ante Guaraní.

No obstante, el crédito que respalda al “Tricolor” es la campaña firmada en el primer semestre, donde se consagró subcampeón del fútbol paraguayo. Ese colchón de puntos le permite mantenerse en el segundo lugar de la tabla anual acumulativa, sosteniendo en sus manos el boleto directo a la Libertadores a pesar del bache actual en este torneo Clausura.