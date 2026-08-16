Cerro Porteño vs. San Lorenzo, propuesta matinal en la Olla

Enderezar el rumbo, el objetivo común de Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo, que medirán fuerzas este domingo en Barrio Obrero, en el inusual horario de las 10:00.

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Una victorias y tres derrotas, el registro del Ciclón en el segundo torneo liguero de la temporada. Un empate y tres caídas, la marca del Rayadito, a esta altura virtualmente descendido a la División Intermedia.

Para los dirigidos por el argentino Ariel Holan, el enfrentamiento es importante para fortalecer el aspecto anímico de cara al decisivo duelo del miércoles contra el Palmeiras en Barrio Obrero (19:00), por la Copa Libertadores.

Precisamente el espectáculo de la fecha se cumple a la mañana para que los cerristas tengan un tiempo mayor de descanso y preparación.

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Si bien el conductor azulgrana presentará una escuadra prácticamente alternativa, una victoria será clave para mejorar la posición en la tabla y aumentar el entusiasmo de su afición, cuyo respaldo siempre es importante para salir adelante.

El entrenador del elenco albirrojo de la Ciudad Universitaria, Troadio Duarte, busca la manera de salir del fondo, al menos de la clasificación, ya que en el promedio están bastante comprometidos, casi sentenciados. De todas formas, para sus jugadores esta es una vidriera, naturalmente motivante el hecho de medir a un grande, en un hermoso escenario.

En el torneo Apertura, “la mitad más uno” se impuso en los dos juegos, por 4-2 en el choque inicial, y por 2-0 en la rueda de las revanchas.