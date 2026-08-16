Olimpia vs. Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy el partido de la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Franjeado de Pablo “Vitamina” Sánchez y la “V” azulada de Roberto Nanni juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia vs. Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Olimpia vs. Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Olimpia vs. Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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