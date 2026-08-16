Fútbol
16 de agosto de 2026 a la - 16:05

Olimpia vs. Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El lateral del Sportivo Ameliano, Jesús Abel Paredes maneja el esférico ante la marca cercana del mediocampista de Olimpia, Juan Fernando Alfaro.
El lateral del Sportivo Ameliano, Jesús Abel Paredes maneja el esférico ante la marca cercana del mediocampista de Olimpia, Juan Fernando Alfaro.

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy el partido de la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Franjeado de Pablo “Vitamina” Sánchez y la “V” azulada de Roberto Nanni juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia vs. Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

La transmisión del partido lo podrás vivir a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
La transmisión del partido lo podrás vivir a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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