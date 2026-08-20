Fútbol
20 de agosto de 2026 a la - 18:09

Juan Gabriel actuará en el tercer clásico de la temporada

El árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez Mareco (43 años) dirigirá el noveno superclásico de su carrera.
El árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez Mareco (43 años) dirigirá el noveno superclásico de su carrera.Redes sociales

El mundialista Juan Gabriel Benítez fue designado para dirigir el domingo en Sajonia el tercer clásico de la temporada -el primero del Clausura 2026- entre Olimpia y Cerro Porteño, a las 16:00.

Por ABC Color

El del domingo será el noveno clásico de Juan Gabriel Benítez, árbitro de la reciente Copa del Mundo, en cuya conducción Olimpia ganó tres partidos, Cerro Porteño uno y se registraron cuatro empates.

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Las autoridades referiles designadas para el sexto capítulo del campeonato Clausura 2026 son las siguientes:

Viernes 21 de agosto

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sábado 22

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa)

Horario: 16:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Domingo 23

Olimpia vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Eduardo Britos.

Lunes 24

Nacional vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Libertad vs. San Lorenzo

Estadio: La Huerta.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Martes 25

Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Río Parapití.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.