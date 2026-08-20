Juan Gabriel actuará en el tercer clásico de la temporada

El del domingo será el noveno clásico de Juan Gabriel Benítez, árbitro de la reciente Copa del Mundo, en cuya conducción Olimpia ganó tres partidos, Cerro Porteño uno y se registraron cuatro empates.
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Las autoridades referiles designadas para el sexto capítulo del campeonato Clausura 2026 son las siguientes:
Viernes 21 de agosto
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense
Estadio: La Arboleda.
Horario: 18:30.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Sábado 22
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC
Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa)
Horario: 16:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Esteban Testta.
Domingo 23
Olimpia vs. Cerro Porteño
Estadio: Defensores del Chaco.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Derlis López.
AVAR: Eduardo Britos.
Lunes 24
Nacional vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 16:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Christian Sosa.
Libertad vs. San Lorenzo
Estadio: La Huerta.
Horario: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Villagra y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.
Martes 25
Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní
Estadio: Río Parapití.
Horario: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Héctor Balbuena.