Guaraní presenta una incorporación foránea

Un día antes del cierre del libro de pases, Guaraní aseguró este jueves los concursos del guardameta paraguayo Miguel Martínez (27 años) y el lateral derecho uruguayo Armando Méndez (30), de larga militancia en el fútbol argentino.
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La carrera del luqueño Martínez comprende los clubes General Díaz, Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, que lo cede al Cacique hasta diciembre de 2027, con opción a compra.
El marcador de punta Armando Jesús Méndez Alcorta llega a la Toldería después de militar en Nacional y Fénix de Montevideo, Newell’s Old Boys y Lanús.
Con una dotación medianamente “reforzada”, entre los fichajes y retornos de Antonino Martínez, Juan Manuel García, Jonathan Espínola, Thiago Romero, Maximiliano Añasco, René Rodríguez, Paul Riveros, Víctor Céspedes, Carlos Arrúa, Miguel Jacquet, Ángel Ibarra, Miguel Martínez y Armando Méndez, un punto que el Legendario ahora deberá tener en cuenta es el relacionado al cuerpo técnico, ya que la propuesta futbolística de Ariel Galeano no parece ser la mejor.
El próximo martes, Guaraní lidiará contra el puntero del Clausura 2026, 2 de Mayo, en juego a celebrarse en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 18:30.