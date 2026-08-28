Nacional liquida sobre el cierre a San Lorenzo, que acelera su vuelta a la Intermedia

El encuentro comenzó con un fuerte impulso del visitante, que estuvo cerca de marcar un gol de vestuario en los primeros compases. La jugada nació de una acción conocida: saque largo de Santiago Rojas hacia la posición de Hugo Adrián Benítez, quien peinó el balón para dejar de cara al gol a Hugo Iván Valdez. En su intento de someter a Luis Franco, Valdez definió de cachetada, pero el poste izquierdo del portero “rayadito” le devolvió la ilusión.

Sin embargo, impulsado por su necesidad apremiante en la tabla de promedios, San Lorenzo fue emparejando el trámite hasta convertirlo en un golpe a golpe. Pasado el primer cuarto de hora, el Rayadito rozó la apertura del marcador: José Barrios habilitó con un preciso pelotazo al espacio a Kevin González, quien encaró por la banda, dejó en el camino a Juan Sebastián Vargas y con el ángulo de tiro, sacó un zurdazo que se fue desviado a un metro del poste derecho de Santiago Rojas.

Sin embargo, ya en tiempo de adición de la primera etapa, el tricolor logró quebrar el cero tras una fantástica acción colectiva. La jugada se gestó desde la retaguardia y derivó en una combinación en tres cuartos de cancha entre Hugo Adrián Benítez y Hugo Iván Valdez. Este último recibió la devolución en la frontal del área y, con gran calidad, sacó un derechazo rasante y colocado junto al poste izquierdo de Luis Franco, cuya estirada terminó resultando estéril.

En la complementaria, el equipo de Víctor Bernay jugó con el resultado a su favor y le cedió el protagonismo al dueño de casa. En su afán por buscar la paridad, el Rayadito chocó contra la solidez de Santiago “Kili” Rojas y quedó desprotegido en el fondo, expuesto a los contragolpes de la visita. Sin embargo, la falta de eficacia de La Academia y las buenas intervenciones de Luis Franco sostuvieron la esperanza de su equipo hasta los minutos finales.

Pero cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Nacional logró por fin extender la ventaja con el gol de la tranquilidad. La jugada nació en los pies de Josué Colmán, quien tras recibir un pase por bajo de Cardozo Lucena en el círculo central, avanzó unos metros y prolongó el avance por derecha para Orlando Gaona Lugo. Este envió un centro rasante al área para la aparición solitaria de Ignacio Bailone, quien definió al poste izquierdo de Luis Franco.

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Tras esa conquista, Víctor Bernay mandó al campo a Gastón Benítez para intentar cerrar defensivamente el encuentro, pero el defensor terminó siendo el encargado de hacer abultado el triunfo, con el tanto que tuvo su origen en un saque manual devuelto de por Ignacio Bailone, lo que le permitió al lateral sacar un soberbio zurdazo con el exterior del botín zurdo, colocando intencionalmente el esférico en el ángulo izquierdo de Luis Franco, cuya volada le imprimió aún más espectacularidad a la anotación.