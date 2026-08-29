Concepción: Cerro Corá bicampeón en fútbol de campo

La cancha del Club Nanawa fue el escenario del partido final de la temporada 2026 de la Liga Concepcionera de Fútbol donde los equipos del Cerro Corá y el Mariscal López empataron 1 a 1.
El primer tiempo culminó sin goles, en la segunda etapa a los 18 minutos Jorge Ayala anotó para el Mariscal López. El tanto del empate fue convertido por José Saucedo a los 27 minutos.
El primer partido había ganado el Cerro Corá, mientras que en el segundo juego el ganador fue el Mariscal López, por eso se jugó el tercer compromiso. Tras el empate en el decisivo cotejo se ejecutaron tiros libres penales.
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Síntesis
Cancha: Club Nanawa. Árbitro: Junior Ayala. Asistentes: Felipe Miranda y Jorge Giménez. Cuarto Árbitro: Solano Ayala. Cerro Corá 1 (5): Jesús Benítez, Fernando Díaz, Eduardo Méndez, Celso Cárdena y Favio Cardozo (45’ Kevin Sanguina). Fermín Saldívar, Cristhian Melgarejo (67’José Saucedo), Carlos Villalba y Diosnel Concha (56’ Diego Ramírez), Kevin Salinas (86’ Óscar Bareiro), César Ortíz y Joel Torres. D.T: Guillermo Ramond. Mariscal López 1 (3): Mario Gómez, Carlos Gamarra (6’ Pedro Peña), Ramón González, Magno Acosta y Joel Alfonzo. Marcos García, Robustiano López, Enzo Álvarez (54’ Juan Álvarez) y Alexander Torres (78’ Arnaldo González). Edison Leòn y Jorge Ayala (78’ Alexis Molinas). DT: Édgar Álvarez. Goles: 63’ Jorge Ayala (Mcal). 72’ José Saucedo (CC). Penales: Fernando Díaz, Eduardo Méndez, Diego Ramírez, Kevin Sanguina, y Joel Torres, todos anotaron para el Cerro Corá. Alexis Molinas, Juan Álvarez y Marcos García, convirtieron para el Mariscal López, malogró Robustiano López. Recaudación: G. 19.300.000 por 965 pagantes.