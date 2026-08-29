Fútbol
29 de agosto de 2026 a la - 21:26

Concepción: Cerro Corá bicampeón en fútbol de campo

Grupo de personas sonrientes con camisetas blancas que dicen 'CAMPEONES 2023', sosteniendo un trofeo en un ambiente festivo.
El Club Cerro Corá es el bicampeón del fútbol concepcionero, aquí el plantel de jugadores y el cuerpo técnico celebran la conquista.Aldo Rojas

En el tercer partido final, disputado este sábado, el Club Cerro Corá ganó, en penales, 5 a 3 al Club Mariscal López y de esa manera se consagró bicampeón de la Liga Concepcionera de Fútbol. Conozca los detalles del partido.

Por Aldo Rojas

La cancha del Club Nanawa fue el escenario del partido final de la temporada 2026 de la Liga Concepcionera de Fútbol donde los equipos del Cerro Corá y el Mariscal López empataron 1 a 1.

El primer tiempo culminó sin goles, en la segunda etapa a los 18 minutos Jorge Ayala anotó para el Mariscal López. El tanto del empate fue convertido por José Saucedo a los 27 minutos.

Jugadores del equipo de fútbol celebrando en la cancha, vistiendo camisetas verdes con detalles en blanco y azul, mientras los espectadores los aplauden.
Equipo titular del club Cerro Corá en la final del campeonato concepcionero que concluyó este sábado.

El primer partido había ganado el Cerro Corá, mientras que en el segundo juego el ganador fue el Mariscal López, por eso se jugó el tercer compromiso. Tras el empate en el decisivo cotejo se ejecutaron tiros libres penales.

Jugadores con camisetas oscuras y de colores brillantes en campo de hierba, persiguiendo un balón bajo un ambiente de competencia deportiva.
Kevin Salinas del Cub Cerro Corá rechaza el balón ante la marca de Enzo Álvarez del Cub Mariscal López.

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Síntesis

Cancha: Club Nanawa. Árbitro: Junior Ayala. Asistentes: Felipe Miranda y Jorge Giménez. Cuarto Árbitro: Solano Ayala. Cerro Corá 1 (5): Jesús Benítez, Fernando Díaz, Eduardo Méndez, Celso Cárdena y Favio Cardozo (45’ Kevin Sanguina). Fermín Saldívar, Cristhian Melgarejo (67’José Saucedo), Carlos Villalba y Diosnel Concha (56’ Diego Ramírez), Kevin Salinas (86’ Óscar Bareiro), César Ortíz y Joel Torres. D.T: Guillermo Ramond. Mariscal López 1 (3): Mario Gómez, Carlos Gamarra (6’ Pedro Peña), Ramón González, Magno Acosta y Joel Alfonzo. Marcos García, Robustiano López, Enzo Álvarez (54’ Juan Álvarez) y Alexander Torres (78’ Arnaldo González). Edison Leòn y Jorge Ayala (78’ Alexis Molinas). DT: Édgar Álvarez. Goles: 63’ Jorge Ayala (Mcal). 72’ José Saucedo (CC). Penales: Fernando Díaz, Eduardo Méndez, Diego Ramírez, Kevin Sanguina, y Joel Torres, todos anotaron para el Cerro Corá. Alexis Molinas, Juan Álvarez y Marcos García, convirtieron para el Mariscal López, malogró Robustiano López. Recaudación: G. 19.300.000 por 965 pagantes.