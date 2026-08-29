Trinidense y 2 de Mayo abren la jornada sabatina en Santísima Trinidad

Trinidense: urgido de victorias y con la sombra del mercado

La “Cruz Amarilla” llega con la urgencia de retomar el rumbo ganador tras una semana difícil en la que quedó fuera de la Copa Paraguay. El equipo se despidió en los dieciseisavos de final del torneo de integración a manos de Sol de América, actual representante de la División Intermedia, formando parte de los tres equipos de la élite que dijeron adiós de forma prematura junto a Sportivo Ameliano y Guaraní.

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En materia liguera, el elenco comandado por José Gabriel Arrúa —cuyo nombre sonó esta semana en campamento de Cerro Porteño como candidato a reemplazar a Ariel Holan— viene de tres partidos sin conocer del triunfo, registrando una derrota y dos empates. El más reciente fue una paridad sin goles en el clásico del barrio Santísima Trinidad ante Rubio Ñu, una serie de resultados que lo hicieron entrar en un bache tras iniciar las primeras tres fechas con puntaje ideal.

Sportivo 2 de Mayo: el invicto busca asaltar la punta

A diferencia de su rival de turno, el Gallo norteño viene de anotarse entre los 16 mejores de la “Copa de Todos” tras dejar en el camino a Humaitá de Mariano Roque Alonso, representante de la cuarta y última categoría. Para este compromiso copero utilizaron un equipo mixto, reservando toda su artillería para visitar al Triki, en un encuentro en el que además intentarán defender su condición de único invicto del certamen.

En cuanto a liga se refiere, el conjunto que tiene en el comando a la dupla técnica integrada por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán llega a la fecha tras frenar su marcha triunfal con el empate sin goles frente a Guaraní. Este resultado fue aprovechado por Libertad para arrebatarle el liderazgo de la clasificación, por lo que sumando de a tres hoy puede volver a colocarse en la cúspide a la espera de lo que haga mañana el gumarelo, que visita a Cerro Porteño.