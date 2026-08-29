Fútbol
29 de agosto de 2026 a la - 01:00

Trinidense y 2 de Mayo abren la jornada sabatina en Santísima Trinidad

El estadio Martín Torres del Barrio Santísima Trinidad albergará el duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.
El estadio Martín Torres del Barrio Santísima Trinidad albergará el duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

La disputa de la séptima fecha del torneo Clausura 2026 prosigue esta tarde, desde las 16:00, en el estadio Martín Torres del barrio Santísima Trinidad, el Sportivo Trinidense y el Sportivo 2 de Mayo serán los encargados de abrir la jornada sabatina. El encuentro contará con el arbitraje de Carlos Paul Benítez y José Armoa estará a cargo del VAR.

Por ABC Color

Trinidense: urgido de victorias y con la sombra del mercado

La “Cruz Amarilla” llega con la urgencia de retomar el rumbo ganador tras una semana difícil en la que quedó fuera de la Copa Paraguay. El equipo se despidió en los dieciseisavos de final del torneo de integración a manos de Sol de América, actual representante de la División Intermedia, formando parte de los tres equipos de la élite que dijeron adiós de forma prematura junto a Sportivo Ameliano y Guaraní.

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En materia liguera, el elenco comandado por José Gabriel Arrúa —cuyo nombre sonó esta semana en campamento de Cerro Porteño como candidato a reemplazar a Ariel Holan— viene de tres partidos sin conocer del triunfo, registrando una derrota y dos empates. El más reciente fue una paridad sin goles en el clásico del barrio Santísima Trinidad ante Rubio Ñu, una serie de resultados que lo hicieron entrar en un bache tras iniciar las primeras tres fechas con puntaje ideal.

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Sportivo 2 de Mayo: el invicto busca asaltar la punta

A diferencia de su rival de turno, el Gallo norteño viene de anotarse entre los 16 mejores de la “Copa de Todos” tras dejar en el camino a Humaitá de Mariano Roque Alonso, representante de la cuarta y última categoría. Para este compromiso copero utilizaron un equipo mixto, reservando toda su artillería para visitar al Triki, en un encuentro en el que además intentarán defender su condición de único invicto del certamen.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo, por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo, por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

En cuanto a liga se refiere, el conjunto que tiene en el comando a la dupla técnica integrada por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán llega a la fecha tras frenar su marcha triunfal con el empate sin goles frente a Guaraní. Este resultado fue aprovechado por Libertad para arrebatarle el liderazgo de la clasificación, por lo que sumando de a tres hoy puede volver a colocarse en la cúspide a la espera de lo que haga mañana el gumarelo, que visita a Cerro Porteño.