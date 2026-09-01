Rubio Ñu vs. San Lorenzo en La Arboleda, bajo la sombra del descenso

Ascendidos a la máxima categoría el año pasado y situados en la zona roja del promedio, Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo medirán fuerzas este martes en Santísima Trinidad, a las 16:00, por puntos vitales por la permanencia.

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Entre los dos, el que tiene mayores posibilidades de continuar en el círculo privilegiado es el Laureado, que necesita enlazar resultados positivos para desplazar al Sportivo Luqueño, su reciente verdugo, pero el que está más al alcance en el promedio.

El Rayadito, virtualmente caído a la División Intermedia, busca dar el manotazo en el estreno del técnico argentino Pablo Fornasari, reemplazante de Troadio Daniel Duarte.

El club de la Ciudad Universitaria vuelve a recurrir a los servicios del máximo goleador histórico de nuestro balompié, Santiago Salcedo, quien con 44 años buscará aumentar la cosecha de 160 conversiones en el círculo privilegiado.

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En el torneo Apertura, Rubio Ñu se impuso sobre San Lorenzo en los dos enfrentamientos: por 2-0 en la primera rueda, con tantos de Brian Blasi y Ánderson Leguizamón, y por 1-0 en la segunda, mediante el gol de Ángel Cardozo Lucena.

La magra temporada sanlorenzana comprende 3 victorias, 7 empates y 19 caídas. El 2026 ñuense marca 7 triunfos, 7 igualdades y 15 derrotas.