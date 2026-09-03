Cerro Porteño
03 de septiembre de 2026 a la - 17:56

Cerro Porteño cuenta con un “equipo de lesionados”

Roberto Junior Fernández (izquierda) y Sergio Araújo, dos de los 11 lesionados en Cerro Porteño.
Roberto Junior Fernández (izquierda) y Sergio Araújo, dos de los 11 lesionados en Cerro Porteño.Club Cerro Porteño

Las lesiones en el fútbol y en el deporte en general, son inevitables. Ahora, lo que más llama la atención la cantidad de jugadores de Cerro Porteño bajo cuidado médico: 11, un equipo completo.

Por ABC Color

El departamento médico de Cerro Porteño no tiene respiro, ya que cada vez son más “soldados” que se suman al “Hospital Barrio Obrero”, que parece haberse trasladado a La Nueva Olla.

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El mundialista Roberto Junior Fernández Torres, popularmente conocido como “Gatito”, sufrió un desgarro en el partido contra Libertad y estará al margen de las actividades oficiales por un mes, aproximadamente.

El golero, de 38 años, tuvo un flojo desempeño contra el Guma, al otorgar un rebote frontal aprovechado por Gustavo Aguilar para establecer el 1-1, marcador final del partido.

Además de Fernández, los otros 10 jugadores lesionados del plantel ahora comandado técnicamente por Gustavo Adolfo Costas son: Alexis Cañete, Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Fabricio Domínguez, César Bobadilla, Mateo Klimowicz, Juan Manuel Iturbe, Agustín Almendra, Gabriel Aguayo y Sergio Araújo.

El que tuvo una prolongada inactividad, pero que ya fue convocado para el choque de este jueves contra Recoleta FC, en Itauguá, es Blas Miguel Riveros.

La gran cantidad de bajas obligó al entrenador del Ciclón a “desempolvar” a tres atletas que no eran tenidos en cuenta por el anterior técnico, Ariel Holan, que son Abel Luciatti, Gastón Giménez y Cristhian Paredes.