Los árbitros designados para el cierre de la primera rueda del Clausura 2026

El puntero absoluto del campeonato, Libertad, saldrá a defender la cima este sábado cuando reciba en su reducto de Tuyycuá al Sportivo Ameliano. El encuentro estará bajo la dirección arbitral principal de Mario Díaz de Vivar, quien tendrá la colaboración desde el VAR de César Rolón.

Lea más: Blas Riveros, fuera de servicio en Cerro Porteño

En el segundo turno de la jornada sabatina, Cerro Porteño tendrá una prueba clave recibiendo al necesitado Rubio Ñu con la misión de no quedar muy relegado de los puestos de vanguardia. Las acciones en el campo de juego correrán por cuenta de Derlis Benítez, mientras que en el VAR estará el mundialista Juan Gabriel Benítez.

Por su parte, Olimpia —ubicado a solo tres unidades del Gumarelo— jugará el domingo. El Decano visitará al colista y el más comprometido en la tabla de promedios, Sportivo San Lorenzo, que oficiará de local en el emblemático estadio Defensores del Chaco. El juez principal designado para este duelo es Blas Romero, secundado por Fernando López en el sistema VAR.

Partidos de mañana

Sportivo Trinidense vs. Guaraní

Estadio: Martín Torres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hora: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Cartelera del sábado

Libertad vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Huerta.

Hora: 16:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Programa del domingo

Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.