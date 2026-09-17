Blas Riveros, fuera de servicio en Cerro Porteño

La temporada se presenta esquiva para Cerro Porteño en cuanto a las lesiones. Si consideramos los resultados, ni hablar.

Lea más: Cerro Porteño: el capitán, listo para retornar

Blas Miguel Riveros, marcador de punta itaugüeño de 28 años, se encuentra con un esguince de tobillo izquierdo, grado 1. De acuerdo a las estimaciones, estará al margen durante dos semanas, por lo que no estará presente el sábado contra Rubio Ñu, en la Capital del sentimiento, a las 18:30, y tampoco podrá jugar ante Trinidense, en el inicio de la ronda de las revanchas del campeonato Clausura.

El lateral izquierdo solo registra nueve partidos (con un gol) en este ciclo, con 404 minutos acumulados en campo. En el segundo semestre 2025, a su llegada al club proveniente de Talleres de Córdoba, tuvo 25 cotejos, registró un tanto y su aporte fue clave en la conquista del título del torneo Clausura y el trofeo de la Supercopa Paraguay contra el General Caballero de Juan León Mallorquín.

El reemplazante natural de Riveros es Guillermo Benítez, teniendo en cuenta que el otro lateral izquierdo del plantel profesional, Marcelo Chaparro, se encuentra al servicio de la selección nacional Sub 20 en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la práctica de este viernes, el entrenador Gustavo Costas definirá el elenco que medirá el fin de semana al Laureado de Trinidad. El equipo será básicamente el que viene de empatar con Guaraní 1-1, con el ingreso del capitán Víctor Gustavo Velázquez, ausente contra el Cacique por precaución.