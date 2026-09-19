Vegetti salva a Cerro y el Ciclón sigue en carrera

Cerro Porteño volvió a sumar de a tres, pero sin convecer en lo absoluto, en el torneo Clausura, aunque tuvo que trabajar hasta el último minuto para asegurar una victoria que parecía encaminarse con mayor tranquilidad durante varios pasajes del partido. El conjunto azulgrana se impuso 1-0 a Rubio Ñu en La Nueva Olla y continúa en la lucha por los primeros lugares.

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El equipo dirigido por Gustavo Costas asumió el protagonismo desde el comienzo y controló las acciones ante un Rubio Ñu que apostó por una estructura defensiva compacta para cerrar los caminos hacia el arco de Franco Frágueda.

La insistencia azulgrana encontró premio a los 25 minutos. Una buena combinación iniciada por Carlos Chena terminó con Iván Ramírez proyectándose por derecha y enviando un centro rasante. Guillermo Benítez volvió a meter la pelota al área y Pablo Vegetti, entre los defensores, consiguió conectar de manera poco ortodoxa para superar a Frágueda y establecer el 1-0.

⚽️¡APARECIÓ EL PIRATA! Pablo Vegetti convirtió el primero para el Ciclón.



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Con la ventaja, Cerro siguió manejando el partido, aunque sin conseguir transformar su superioridad en una diferencia mayor. Rubio Ñu resistió y llegó al segundo tiempo con sus posibilidades intactas.

El conjunto de Javier Torrente movió rápidamente el banco en el complemento con el ingreso de Estiven Pérez, buscando mayor presencia ofensiva. Cerro, por su parte, comenzó a introducir variantes para mantener el control y administrar la ventaja.

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A los 59 minutos, el Ciclón llegó al segundo tanto mediante un cabezazo de Gustavo Velázquez, pero la acción fue invalidada por posición adelantada previa de Vegetti.

Rubio Ñu siguió buscando el empate y Cerro tuvo una inmejorable oportunidad para sentenciar el partido a los 79′. Ignacio Aliseda ganó por izquierda y envió un centro atrás para Iván Ramírez, quien, con el arco prácticamente a disposición, remató de primera y elevó inexplicablemente la pelota por encima del travesaño.

Costas agotó sus variantes a los 81 minutos con una triple modificación: Gastón Giménez, Jonatan Torres y César Bobadilla ingresaron por Carlos Chena, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.

Los minutos finales fueron de tensión para el conjunto local. Rubio Ñu intentó encontrar el empate, mientras Cerro se replegó para proteger la mínima diferencia. Sí el conjunto ñuense tenía un poquito más de oficio, sin dudas, sacaba un mejor resultado.

Finalmente, tras los cuatro minutos de adición señalados por el árbitro Derlis Benítez, llegó el pitazo final. Cerro Porteño aseguró un triunfo ajustado y sufrido, pero que le permite seguir sumando y mantenerse en la pelea del Clausura.

Cerro ganó, pero sigue sin convencer, en un escenario prácticamente vacío, no pudo ser contundente ante un rival discreto. Se queda a seis puntos de Libertad, pero si quiere campeonar deberá seguir mejorando y a la vez recuperar a jugadores que están lesionados.