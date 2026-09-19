Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: undécima ronda del Clausura 2026 en vivo

La cita tendrá lugar en el Estadio La Nueva Olla, bajo la conducción arbitral principal de Derlis Benítez y con el juez mundialista Juan Gabriel Benítez al mando del VAR. El conjunto azulgrana tiene la imperiosa obligación de sumar de a tres en casa para no perder pisada en la lucha por los puestos de vanguardia.

El equipo comandado tácticamente por Gustavo Costas venía con viento en popa tras sumar dos triunfos al hilo, pero el empate de la jornada pasada ante Guaraní frenó el envión. Aquel marcador dejó un sabor agridulce y avivó las exigencias de la hinchada, que exige ver al equipo en la pelea de arriba.

En la vereda de enfrente, el panorama es completamente opuesto. El cuadro albiverde dirigido por Javier Torrente llega golpeado por dos derrotas consecutivas y continúa hundido en la temida zona roja de la tabla de promedios, lo que transforma cada partido en una auténtica final por la permanencia.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Cerro Porteño busca sanar heridas recibiendo a un urgido Rubio Ñu

La acción de la undécima ronda —encargada de bajar el telón de la primera rueda del Torneo Clausura 2026— continúa este sábado el Barrio Obrero. Cerro Porteño salta a la cancha para disputar el duelo de fondo de la jornada sabatina, recibiendo en el populoso Barrio Obrero a un urgido Rubio Ñu.

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Oficial: Sergio Araújo regresa y ¿suma minutos ante Rubio Ñu?

Cerro Porteño oficializó la lista de convocados y la novedad es la vuelta de Sergio Araújo. El campeón del torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025 jugaría por primera vez en el año.

Los árbitros designados para el cierre de la primera rueda del Clausura 2026

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer las designaciones de los jueces para el cierre de la primera rueda del Torneo Clausura. El líder Libertad, Olimpia y Cerro Porteño ya conocen a los encargados de impartir justicia este fin de semana.

Blas Riveros, fuera de servicio en Cerro Porteño

El cuerpo médico de Cerro Porteño no tiene respiro. Blas Miguel Riveros presenta un esguince de tobillo por lo que no podrá participar del duelo sabatino contra Rubio Ñu, en La Nueva Olla, a las 18:30.

Cerro Porteño: el capitán, listo para retornar

Después de superar una molestia muscular, el capitán Víctor Gustavo Velázquez se dispone a retornar al equipo de Cerro Porteño, que el sábado enfrentará a Rubio Ñu en La Nueva Olla, a las 18:30.

Cerro Porteño y la maldición de los penales

Cerro Porteño se encuentra en la séptima ubicación del torneo Clausura, entre 12 competidores. Su posición hubiese sido mejor si no fuese por los cuatro penales desperdiciados de manera consecutiva.