Fútbol
21 de septiembre de 2026 a la - 15:58

La lucha por la permanencia, con San Lorenzo virtualmente descendido

Santiago Gabriel Salcedo González (45 años), capitán del Sportivo San Lorenzo, virtualmente descendido a la División Intermedia.
Santiago Gabriel Salcedo González (45 años), capitán del Sportivo San Lorenzo, virtualmente descendido a la División Intermedia.Sportivo San Lorenzo

Cuatro son los clubes de la máxima categoría que se encuentran con el riesgo de descenso. A esta altura, la suerte del Sportivo San Lorenzo está prácticamente echada.

Por ABC Color
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Los dos ascendidos la temporada pasada de la División Intermedia, Rubio Ñu y San Lorenzo, se encuentran en la zona roja del descenso.

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El Rayadito enfrentará el próximo lunes a Recoleta FC, en el Gunther Vogel, a las 16:30. En caso de sufrir una nueva derrota, la misma significará su descenso matemático.

El Laureado de Santísima Trinidad también se encuentra en una situación complicada, aunque con posibilidades de salvar el año con la permanencia.

Los albiverdes necesitan encadenar buenos resultados para meter presión a los otros comprometidos, que son Sportivo Luqueño y Recoleta FC, ubicados en los puestos 10 y 9 del promedio.

Los auriazules tomaron cierto respiro con la reciente victoria sobre el Canario, que no logra levantar vuelo en el torneo Clausura, en el que marcha en la penúltima posición.

Nuestro estadígrafo Rubén Darío Orué elaboró un cuadro para referenciar la actualidad de los que están en riesgo y las posibilidades de permanencia. Con un pie en la Intermedia, San Lorenzo necesita literalmente un milagro para salvarse.

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A la temporada futbolística liguera le quedan 11 rondas, es decir toda la segunda rueda del campeonato Clausura.