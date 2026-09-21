Fútbol
21 de septiembre de 2026 a la - 09:26

Libertad vs. Olimpia y Cerro Porteño en Itauguá: ¿Cómo es la fecha 12 del torneo Clausura?

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

El torneo Clausura 2026 finalizó la primera rueda y tiene programado el comienzo de la segunda y decisiva ronda. ¿Cuándo y ante qué rivales juegan Libertad, Olimpia, Nacional, Cerro Porteño y Guaraní?

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo tiene programado el comienzo de la segunda y decisiva rueda. A pesar de la Fecha FIFA y de la convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la selección de Paraguay en Estados Unidos, el segundo campeonato de Liga no tiene pausa: los partidos, días, horarios y escenarios de la duodécima jornada están definidos.

Lea más: La tabla: Libertad líder y a cuántos puntos quedaron Olimpia y Cerro Porteño

La ronda comienza el viernes 25 de setiembre y aprovechando el feriado, culmina el lunes 28 del mismo mes. Hay fútbol también el sábado, pero no el domingo 27, dejando libre el día por el encuentro de la Albirroja de Gustavo Alfaro, quien citó a 28 futbolistas, contra Bolivia en el Audi Field de Washington D. C.. El juego está marcado para las 17:30, hora de nuestro país.

Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la fecha 12

Viernes 25 de setiembre

  • Sportivo Luqueño vs. Guaraní: 16:30, Luis Salinas
  • Nacional vs. Sportivo Ameliano: 19:00, Arsenio Erico

Sábado 26 de setiembre

  • Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: 16:30, La Arboleda
  • Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: 19:00, Luis Salinas

Lunes 28 de setiembre

  • San Lorenzo vs. Recoleta FC: 16:30, Gunther Vogel
  • Libertad vs. Olimpia: 19:00, La Huerta