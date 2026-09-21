Libertad vs. Olimpia y Cerro Porteño en Itauguá: ¿Cómo es la fecha 12 del torneo Clausura?

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo tiene programado el comienzo de la segunda y decisiva rueda. A pesar de la Fecha FIFA y de la convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la selección de Paraguay en Estados Unidos, el segundo campeonato de Liga no tiene pausa: los partidos, días, horarios y escenarios de la duodécima jornada están definidos.

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La ronda comienza el viernes 25 de setiembre y aprovechando el feriado, culmina el lunes 28 del mismo mes. Hay fútbol también el sábado, pero no el domingo 27, dejando libre el día por el encuentro de la Albirroja de Gustavo Alfaro, quien citó a 28 futbolistas, contra Bolivia en el Audi Field de Washington D. C.. El juego está marcado para las 17:30, hora de nuestro país.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la fecha 12

Viernes 25 de setiembre

Sportivo Luqueño vs. Guaraní: 16:30, Luis Salinas

Nacional vs. Sportivo Ameliano: 19:00, Arsenio Erico

Sábado 26 de setiembre

Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: 16:30, La Arboleda

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: 19:00, Luis Salinas

Lunes 28 de setiembre