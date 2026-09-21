Fútbol
21 de septiembre de 2026 a la - 17:04

Semana de desarrollo de los octavos de final de la Copa Paraguay

Estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de Santaní albergará el miércoles el partido entre Sportivo San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary.
Estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de Santaní albergará el miércoles el partido entre Sportivo San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary.Club Unión Agrícola

Entre el martes y el jueves se disputarán cinco partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Paraguay 2026, quedando tres juegos para la semana próxima, con los grandes en acción.

Por ABC Color
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Un juego se cumplirá el martes, dos el miércoles y otro par de enfrentamientos el jueves por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.

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La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este lunes la nómina de las autoridades arbitrales para los primeros cotejos. El programa:

Martes 22 de setiembre

2 de Mayo vs. Sol de América

Estadio: Emiliano Ghezzi (Vista Alegre, Asunción).

Horario: 18:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Roberto Cañete.

Miércoles 23

San Lorenzo vs. 4 de Mayode Capiibary

Estadio: Juan José Vázquez (San Estanislao).

Horario: 16:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Fernando de la Mora vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Jueves 24

Tembetary vs. Sportivo Iteño

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Cuevas.

Recoleta FC vs. Guaireña FC

Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.