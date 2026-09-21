Semana de desarrollo de los octavos de final de la Copa Paraguay

Un juego se cumplirá el martes, dos el miércoles y otro par de enfrentamientos el jueves por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.
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La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este lunes la nómina de las autoridades arbitrales para los primeros cotejos. El programa:
Martes 22 de setiembre
2 de Mayo vs. Sol de América
Estadio: Emiliano Ghezzi (Vista Alegre, Asunción).
Horario: 18:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Roberto Cañete.
Miércoles 23
San Lorenzo vs. 4 de Mayode Capiibary
Estadio: Juan José Vázquez (San Estanislao).
Horario: 16:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.
Fernando de la Mora vs. Libertad
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 18:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Jueves 24
Tembetary vs. Sportivo Iteño
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 16:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: José Cuevas.
Recoleta FC vs. Guaireña FC
Estadio: Gunther Vogel.
Horario: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Héctor Balbuena.