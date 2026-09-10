Cerro Porteño: el cruce de octavos y el camino a la final de la Copa Paraguay 2026

Cerro Porteño tiene confirmado el fixture de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Gustavo Costas, que todavía no conquistó el certamen nacional, enfrentará a Rubio Ñu. El cruce, a partido único (empate en 90 minutos, penales), tiene fecha, hora y escenario: el martes 30 de setiembre, a las 19:30, en el Luis Salinas.

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El Azulgrana tiene un camino accesible para alcanzar la final por primera vez en la historia. Del lado del cuadro, ademas del Albiverde, que pelea por la permanencia, los otros clubes de Primera División son San Lorenzo y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El resto, 2 de División Intermedia, 1 de Primera División B y 1 de Unión del Fútbol del Interior (UFI).

El camino de Cerro Porteño a una hipotética final de la Copa Paraguay

En caso de avanzar a Rubio Ñu, Cerro Porteño medirá al ganador de San Lorenzo, condenado al descenso a la División Intermedia, y 4 de Mayo de Capiibary, único representante de la UFI. En las demás llaves están Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño y 2 de Mayo vs. Sol de América, cuyos ganadores juegan entre sí en cuartos.

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Por su parte, del otro lado del cuadro de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 están dos campeones en los siguientes enfrentamientos: Olimpia (ganador en 2021) vs. Sportivo Luqueño, Recoleta FC vs. Guaireña, Fernando de la Mora vs. Libertad (vencedor en 2019, 2023 y 2024) e Independiente de Campo Grande vs. Nacional.

El cuadro de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026